我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、中山商圈昨（19）日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。衛福部長石崇良今（20）日緊急召開記者會，說明嫌犯自北車開始砍傷民眾，但其中一位受傷民眾為愛滋感染者。石崇良表示，疾管署成立暴露諮詢和公費投藥專案，也請衛生局共同協助受影響民眾。石崇良指出，昨日北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷民眾為「已通報並服藥穩定控制HIV感染者」，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。疾病管制署署長羅一鈞說明，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。針對目前住院傷患，北市衛生局局長黃建華指出，已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾無須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。目前傷患情況，根據衛福部最新統計，截至12月20日上午6時25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。