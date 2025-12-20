我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、捷運中山站昨（19）日晚間傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內出入口丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成包括兇嫌張文在內4人死亡。對此，北捷稍早緊急宣布，自今（20）日起一連三天關閉心中山線形公園燈飾，以示哀悼。張文昨日晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成至少4死、多人輕重傷。台北捷運公司表示，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，即日起至22日關燈3天，以示哀悼。不僅是北捷，誠品也在今日表示，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家」。