2025台北馬拉松將於明（21）天正式登場，總計吸引超過 2.8 萬名跑者共襄盛舉。然而，馬拉松屬於高強度運動，心臟科醫師特別提醒，賽事中若出現「胸悶、頭暈、手腳發軟」等三大猝死徵兆，務必立即停止比賽。專家建議，參賽者應隨時留意身體狀況，切勿逞強，尤其在最後四分之一賽段更需謹慎，以確保運動安全。
台北今早有國道馬拉松比賽，破萬人參與盛會，而規律運動確實有益身心健康，但是強度過高，真的會提高心臟病發的危險。根據「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出， 美國正式的研究報導，在跑步中或是結束的一小時內，參加馬拉松的選手有百萬分之五的心臟猝死機會，因此時有所聞馬拉松賽事傳出意外。
運動引發心臟意外機制
劉中平醫師指出，運動導致心臟意外的主因包括冠狀動脈硬化引發的突發性血栓、心臟供血不足或是肥厚性心臟病變。在激烈運動下，血流速度改變或血管受擠壓，易導致血管內病灶破裂；加上交感神經興奮促使血小板活化，使血栓在破裂斑塊上凝集，最終造成心肌梗塞。此外，未經妥善訓練或先天肥厚的心臟，運動時易因缺乏血液供應，進而誘發致命性的心律不整。
運動中務必停止的三大危險訊號
1.胸悶、胸痛：若伴隨突發性心跳加速，需警覺可能是心肌梗塞發作或心律不整產生。
2.頭暈、眼前發黑：恐是腦部循環不良，原因可能為心臟無法有效供血至腦部，亦可能是腦中風的前兆。
3.手腳發軟、肢體不受控：需注意是否為血液循環不良，或因電解質失衡導致肌肉無法正常收縮。
醫師提醒，除了平時的體能訓練外，民眾應定期進行健康檢查，並在運動過程中注意水分與電解質的補充，一旦出現上述症狀應立即停止。此外，研究顯示吸菸者在運動中的猝死風險極高，建議應先戒菸再參與馬拉松等高強度運動。
資料來源：台北馬拉松、劉中平醫師的心臟科筆記
