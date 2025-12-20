明（21）日一年一度的冬至來了！在這一天吃湯圓代表圓滿如意，也有長一歲之意，各大品牌也推出多樣化的湯圓供消費者選擇。根據全聯、家樂福公布熱銷榜單顯示，每年最熱銷的都是「桂冠花生」、「桂冠芝麻」，不少台灣人心中的湯圓王者，更是佔據賣場熱銷榜長達10年沒對手。

全聯福利中心湯圓熱銷排行榜

全聯福利中心公布鄰近冬至，近兩週賣場湯圓類別的熱銷排行榜，今年榜單同樣由「桂冠」拔得頭籌，一口氣搶下前3名。

Top1：桂冠湯圓-芝麻
Top2：桂冠湯圓-花生
Top3：桂冠冷凍小湯圓
Top4：桂冠湯圓-鮮肉
Top5：桂冠芝麻小湯圓

▲湯圓。（圖／取自大全聯FB）
▲全聯熱賣湯圓榜單由「桂冠」拔得頭籌，一口氣搶下前3名。（圖／取自大全聯粉專www.pxmart.com.tw）
全聯即起至12月21日前，也推出多款湯圓優惠

◾桂冠湯圓 提拉米蘇／紫糯米芋泥／焦糖布丁湯圓，特價69元
◾DINOTAENG桂冠「呆萌町一起吃湯圓組」（附贈造型湯匙），特價159元
◾桂冠 晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵／芝麻／花生，特價69元
◾Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓／香濃花生紅龜粿湯圓，特價59元
◾蒸荐康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓，單包169元，第2件5折，平均每包127元
◾佳味食品鹹湯圓 客家／海味，特價100元

▲Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓／香濃花生紅龜粿湯圓，特價59元
▲Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓／香濃花生紅龜粿湯圓，特價59元。（圖／全聯提供pxmart.com.tw）
家樂福湯圓熱銷排行榜

家樂福也公布冬至熱銷湯圓排行，同樣以桂冠芝麻、桂冠花生霸佔冠亞軍，第二受到民眾喜愛的則是義美的湯圓。值得一題的是，家樂福也透露，桂冠芝麻、桂冠花生已經蟬聯冠亞軍長達10年。

Top1：桂冠湯圓-芝麻
Top2：桂冠湯圓-花生
Top3：義美湯圓-芝麻
Top4：義美湯圓-花生
Top5：家樂福自有品牌芝麻

▲（圖／取自大全聯粉專）
▲家樂福也公布冬至熱銷湯圓排行，同樣以桂冠芝麻、冠桂花生霸佔冠亞軍。（示意圖／取自大全聯粉專www.pxmart.com.tw）
家樂福即起至12月21日前湯圓優惠，更加碼OPENPOINT點數10倍送
◾桂冠湯圓花生／鮮肉／芝麻200g，特價48元
◾桂冠提拉米蘇湯圓200g，特價69元
◾桂冠客家鹹湯圓 243g，特價75元
◾阿華田包餡小湯圓／焦糖布丁湯圓200g，特價69元
◾義美湯圓芝麻／紅豆／花生／鮮肉200g，特價42元
◾義美小湯圓240g，特價42元

資料來源：全聯家樂福

