北車、中山捷運站19日發生張文隨機攻擊事件，造成4死11傷。日本知名藝術家奈良美智今（20）日發文表示，案發當時他正好在中山站附近餐廳用餐，距離誠品南西僅約200公尺，且還親眼目睹警方在路口進行採證，因此透過社群平台向外界報平安。奈良美智此行來台，正是為出席在華山文創園區舉辦的首檔攝影展，他的貼文曝光後迅速引發討論，有網友心有餘悸地喊：「幸好您平安無事。」
張文隨機攻擊「奈良美智就在附近」！發文向外界報平安
奈良美智20日上午在社群平台Threads發文，主動向外界報平安，透露自己案發當時人就在中山站附近的餐廳用餐。他在貼文中提到，自己親眼目睹了警方在路口進行採證作業。
實際比對位置，奈良美智用餐的餐廳位於中山北路一段，距離中山捷運站相當近，與誠品南西店直線距離約200公尺，幾乎就在事件核心區域周邊。奈良美智此行來台，正是為了出席20日在台北華山文創園區舉辦、他在台灣的首檔攝影展，貼文曝光後，引發大量網友討論，留言關心他的安全。
27歲張文隨機攻擊時間軸一次看！釀4死、11傷
北車、中山商圈19日傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯27歲男子張文自下午起在市區多處犯案，他先在林森北路、長安東路一段以及位於中正區公園路的租屋處縱火，隨後在北捷台北車站M7、M8出口一帶、中山站外丟擲煙霧彈，並持長刀攻擊路人，最後張文闖入誠品南西店頂樓後墜樓身亡，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，事件震撼社會。
資料來源：奈良美智Threads
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
奈良美智20日上午在社群平台Threads發文，主動向外界報平安，透露自己案發當時人就在中山站附近的餐廳用餐。他在貼文中提到，自己親眼目睹了警方在路口進行採證作業。
實際比對位置，奈良美智用餐的餐廳位於中山北路一段，距離中山捷運站相當近，與誠品南西店直線距離約200公尺，幾乎就在事件核心區域周邊。奈良美智此行來台，正是為了出席20日在台北華山文創園區舉辦、他在台灣的首檔攝影展，貼文曝光後，引發大量網友討論，留言關心他的安全。
北車、中山商圈19日傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯27歲男子張文自下午起在市區多處犯案，他先在林森北路、長安東路一段以及位於中正區公園路的租屋處縱火，隨後在北捷台北車站M7、M8出口一帶、中山站外丟擲煙霧彈，並持長刀攻擊路人，最後張文闖入誠品南西店頂樓後墜樓身亡，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，事件震撼社會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。