▲台北市長蔣萬安市長前往捷運中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署。（圖／北市府提供）

捷運台北車站、捷運中山站昨日晚間傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成包括兇嫌張文在內4人死亡。蔣萬安昨晚立即下令增加警力部署，今（20）日下午前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署，強調提高見警率除了預防類似事件，更要讓市民感到安心。蔣萬安今日上午在市府召集各局處進行跨局處會議，蔣萬安會後受訪表示，他要求警察局、相關單位從即刻起針對台北市，接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級全市升級，包括不只是警力的增加、警察同仁全部武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車，以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈、聚集地都一定要加強戒備。蔣萬安11點赴警政署與總統賴清德、行政院長卓榮泰一同出席「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告會議。蔣萬安在警政署會議後，在北市警察局長李西河陪同下，前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署。蔣萬安檢視確認巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水、秘錄器等安全裝備，也提醒警員提高警覺、保護市民朋友安全，也一定要注意自身安全。他指示警察局，全面加強捷運站、人潮眾多場所警力部署，提高見警率除了預防類似事件，更要讓市民感到安心。