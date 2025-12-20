我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲男子張文19日晚間在台北車站、捷運中山站一帶發動隨機攻擊，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持長刀朝人群揮砍，隨後一路闖入誠品南西店，最終於頂樓墜樓身亡，事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。案發後警方查扣張文所使用的平板電腦，並破解其雲端紀錄，赫然發現張文長期關注2014年捷運殺人案嫌犯，不僅多次搜尋相關新聞，還頻繁瀏覽替鄭捷辯護或同情其處境的文章，進一步調查發現，張文，並刻意仿效鄭捷的犯案模式，選擇人潮眾多的捷運站作為下手地點。調查也顯示，張文行事相當縝密，甚至將犯案時間、地點與流程製成表格，明確規劃「先投擲煙霧彈、再持刀攻擊」的行動順序。警方認為，相關數位證據顯示其犯案並非臨時起意，而是經過長時間準備與模仿，相關案情還在釐清中。