YouTuber孫生今年2月爆發性騷風波，形象、演藝事業嚴重受創，今（20）日他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉頻頻嗆聲，雙方人馬爆發衝突，沒想到曾指控孫生侵犯的女子突現身，自稱受害者地說：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」孫生瞬間暴怒：「對我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！」孫生的經紀人Jerry也看不下去，直衝上台怒罵主辦方：「根本是設局給我們跳！」
孫生認與未成年性交！女方首現身控：騙我去旅館
拳願賽前記者會進行到下午近3時，孫生與秋偉在台上頻頻嗆聲，火藥味愈來愈濃厚，說遲時那時快，1名舉著「我是受害者」的女子突從座席走上台，嚴正指控孫生：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」場面瞬間變成對質大會，戰火一觸即發。
孫生看來完全不知情，瞬間暴氣喊：「對妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！不是給了嗎！god damn！」坐在台下的孫生經紀人Jerry也忍不住情緒，衝上台直指秋偉及主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」
事後，孫生接受媒體訪問，坦言該名女生真是當事人，承認在對方未成年時「雙方合意性交」，強調自己絕對不會強迫別人，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，很多女生開始攻擊我！」
孫生完全沒想到竟落得這個局面，激動處痛哭失聲，「說我開車性侵她們！我根本沒有車！檢察官因為我跟未成年怎麼樣，起訴我、我進去沒有問題，但是沒有的事情，我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」痛訴自身清白。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
