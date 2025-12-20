我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼孫生（上圖左）與秋偉（上圖右）爆發口角，孫生曾合意性交的女方（下圖）突現身指控，場面混亂。（圖／記者黃聖凱攝影）

孫生認與未成年性交！女方首現身控：騙我去旅館

▲孫生（如圖）承認跟未成年女性「合意性交」，可是強調自己絕對不會強迫任何一個人。（圖／記者黃聖凱攝影）

YouTuber孫生今年2月爆發性騷風波，形象、演藝事業嚴重受創，今（20）日他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉頻頻嗆聲，雙方人馬爆發衝突，沒想到曾指控孫生侵犯的女子突現身，自稱受害者地說：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」孫生瞬間暴怒：「對我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！」孫生的經紀人Jerry也看不下去，直衝上台怒罵主辦方：「根本是設局給我們跳！」拳願賽前記者會進行到下午近3時，孫生與秋偉在台上頻頻嗆聲，火藥味愈來愈濃厚，說遲時那時快，1名舉著「我是受害者」的女子突從座席走上台，嚴正指控孫生：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」場面瞬間變成對質大會，戰火一觸即發。孫生看來完全不知情，瞬間暴氣喊：「對妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！不是給了嗎！god damn！」坐在台下的孫生經紀人Jerry也忍不住情緒，衝上台直指秋偉及主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」事後，孫生接受媒體訪問，坦言該名女生真是當事人，承認在對方未成年時「雙方合意性交」，強調自己絕對不會強迫別人，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，很多女生開始攻擊我！」孫生完全沒想到竟落得這個局面，激動處痛哭失聲，「說我開車性侵她們！我根本沒有車！檢察官因為我跟未成年怎麼樣，起訴我、我進去沒有問題，但是沒有的事情，我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」痛訴自身清白。