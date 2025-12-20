我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣棒壇代表性強打、40歲的「神全」林益全，為了延續職業生涯，確定轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，並已投入球隊訓練。儘管離開熟悉的台灣舞台，林益全仍心繫家鄉，近日更透過官方社群平台發聲，在台北捷運發生重大隨機攻擊事件後，於今（20）日向台灣表達關心，盼望「希望台灣的大家都平安」，同時也感謝一路支持他的球迷與朋友。林益全日前在臉書發文表示，雖然目前身在海外備戰新聯賽，但仍持續關注台灣的動態，對於近日社會發生的不幸事件感到不捨與憂心。他寫道：「希望台灣的大家都平安，也感謝所有幫我加油打氣的粉絲跟朋友們，你們的留言我都有看到了。」短短幾句話，流露出這位老將對家鄉的深厚情感，也讓不少球迷感到動容。今年遭統一獅列入戰力外名單後，林益全選擇遠赴中國尋找新的舞台。CPB立春聯賽預計於明年1月1日正式開打，屆時將由廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠以及上海正大龍共4支球隊參賽。在聯盟設有月薪上限的情況下，林益全以頂薪4萬人民幣（約新台幣17.9萬元）加盟上海隊，待遇雖不及他今年在中職的月薪27萬元，薪資縮水近10萬元，但他仍毅然接受挑戰，只為爭取更多出賽機會，延續自己的棒球生命。根據賽程規劃，CPB將於本月29、30日進行熱身賽，其中29日由廈門海豚對上深圳藍襪，30日則由林益全所屬的上海正大龍，迎戰呂文生領軍的福州海俠。正式賽事將從1月1日一路進行至28日，共30場例行賽，接著展開外卡戰與總冠軍賽。隨著林益全在中國練球的照片曝光，台灣球迷反應兩極，有人調侃他的狀態，也有人給予滿滿祝福，鼓勵他「有球打最重要」。生涯累積2013支安打、210支全壘打、1142分打點，林益全早已是台灣棒球史上的重要人物。今天TPBL新北國王對上桃園台啤永豐雲豹賽前，兩隊球員和全場球迷也默哀30秒鐘，為這次隨機傷人事件的死難者哀悼。