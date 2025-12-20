我是廣告 請繼續往下閱讀

台北發生的重大無差別攻擊事件，知名資深主播沈春華臉書發文指出，嫌犯在長達三個多小時的時間內，徒步橫跨多個區域犯案，從街頭縱火、捷運站投擲煙霧彈，到闖入誠品南西店持刀攻擊，期間甚至一度返回旅館整理裝備，再冷靜出門繼續行兇，行徑之從容，令人難以置信。有一幕畫面讓沈春華久久無法平靜，一名看似學生的年輕女孩，背著背包、提著琴盒，從嫌犯身旁快速奔跑而過；短短兩秒後，嫌犯就在她剛剛經過的位置，連續投擲煙霧彈與汽油彈。「她沒有停留，也沒有遲疑，幾乎是本能地選擇向前衝、迅速離開。」沈春華形容，那一刻，她與危險的距離只有一步之遙，讓人看得心跳加速，也為女孩的警覺與果斷感到慶幸。反觀仍有人站在煙霧中遲疑、困惑，尚未意識到真正的危險已經迫近。強烈對比之下，更顯殘酷，在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。沈春華也沉痛提到，一名57歲男子在台北車站挺身而出，試圖阻止悲劇，卻因此喪命，他的勇敢與仗義，值得最深的敬意與哀悼；但他的離去，也提醒社會，不能只依賴個人的犧牲，來填補公共安全的破口。她最後感嘆，沒有人能預知危險會在何時、何地降臨。在這個充滿不確定性的時代，培養危機意識、學會自保、相信直覺並迅速遠離危險，已不只是選項，而是一種必要的生存能力。「為逝者哀悼，為倖存者慶幸，」沈春華寫下心聲，也盼這場血淚的警示，能成為整個社會深刻的提醒。