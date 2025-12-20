我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷與中山商圈發生攻擊事件，震驚社會各界。（圖／記者葉政勳攝）

北市隨機攻擊事件，衛福部長石崇良今（20）日召開記者會說明，其中一名遭受襲擊受傷的民眾為已通報、服藥穩定控制的HIV感染者。疾管署長羅一鈞說，疾管署成立專案協助暴露後預防。對於可能需要留意有2類民眾。也提醒社會大眾，千萬不要肉搜傷者，否則洩漏個資最重可罰15萬。疾管署長羅一鈞指出，目前傷患已經通報、且是長期服藥控制穩定的狀態，病毒量屬於測不到的範圍，因此感染風險相對低，只是血液透過凶器或暴露到傷口黏膜的風險仍不能完全忽略。不過，經過預防性投藥後，會讓感染風險降到「實質上等於零」，因此疾管署啟動「預防性投藥」專案，協助可能在事件中受到凶器、血液暴露影響的民眾。羅一鈞表示，目前需要留意的民眾包括，昨晚事件發生時正在誠品南西店有遭到砍傷，或是有血液暴露到傷口或黏膜，如：眼睛被血液噴到的情況等。羅一鈞說明，目前已經啟動公費投藥專案，由1922專人協助轉介感染專科醫師，評估是否需要預防性投藥，且會24小時接聽電話，若確認需要投藥，會及時轉介至相關醫院急診或門診，並在黃金72小時內完成投藥，降低可能感染HIV風險。不過，羅一鈞提到，在2006年柏林有連續傷人事件造成33位傷患，其中一位傷患也是HIV感染者，後續評估傷患受傷時，其他傷者被同樣的凶器接觸，總計投藥31名傷患，後續追蹤都沒有人感染HIV，因此風險以此案來看，國際上的評估，經血液暴露感染HIV機率很低，基本上低於萬分之一。而受傷民眾的病毒量屬於測不到的範圍。羅一鈞說，感染機率為「極低」，經過預防性投藥28天完成，可以更有效將感染機率降到零。另外，羅一鈞呼籲社會大眾，依照傳染病防治法與愛滋相關條例規定，「請不要肉搜可能感染的傷者或投藥傷者」避免增加其心理調適的壓力，若有洩漏個資情形，依照傳染病防治法及愛滋相關條例規定，最重可處3萬到15萬元罰鍰。至於有民眾會擔心暴露者，若有其他接觸者，像是搭乘計程車，或是回家遇到家人。羅一鈞強調，愛滋病毒對於環境適應相當弱，一旦接觸到環境，像是空氣或表面，病毒很快就會死亡。羅一鈞解釋，例如傷者若有搭乘計程車，上面殘留的血液或回到家中，可能用過的衣物上有殘留血漬，其實都不會造成家人或計程車司機的接觸者傳染，因此民眾不需要擔心有感染風險。