張文北車犯案後「裝成路人逃跑」！他回家看影片嚇傻

結果鞋襪、眼鏡、帽子、褲子、外套，不是吧，拜託跟我說不是，真的會嚇哭，近在咫尺」。

整體外觀穿著，都跟許多監視器公布畫面嫌犯張文的穿著高度重合。

▲網友回家看北捷事發影片時，意外發現拍到兇嫌張文在現場裝成路人逃跑。（圖/Threads@cheetah.333594授權）

前後一共總共變裝5次，且經過數位鑑識偵查，得知嫌犯是計劃型犯案，但未發現共犯。

台北捷運19日晚間在台北車站及中山站發生隨機攻擊案件，嫌犯張文先在台北車站內丟煙霧彈、汽油彈，現場瀰漫煙霧，引發許多民眾恐慌，當時許多乘客都不知道發生什麼事，拿起手機錄下超大煙霧的情況，結果有民眾回家看影片之後，才發現自己在事發當時錄到嫌犯張文犯案後，還假裝是路人逃離現場。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「當時在搭捷運看到大煙霧，只是隨手錄下，回家看到新聞之後拿出影片來看，只見畫面中，北捷台北車站內煙霧瀰漫，許多民眾都正在遠離該區域，此時轉角跑出一名男子掩面往該網友方向跑，影片曝光後，不少網友紛紛回應、「實在太可怕了，假裝路人逃離現場，還變裝難怪抓不到人」。台北市刑警大隊長盧俊宏、台北市警局局長李西河今（20）日針對案件說明，盧俊宏表示，嫌犯從下午開始犯案，警方指出，張文不僅頻繁變換機車、步行、YouBike等交通工具，瀏覽他網路上足跡，也有明確的犯案路徑，而之所以選擇在北捷中山站附近的旅館投宿，也是因為方便就近場勘、執行計畫，犯案動機持續釐清當中。