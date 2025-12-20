台北捷運19日晚間在台北車站及中山站發生隨機攻擊案件，嫌犯張文先在台北車站內丟煙霧彈、汽油彈，現場瀰漫煙霧，引發許多民眾恐慌，當時許多乘客都不知道發生什麼事，拿起手機錄下超大煙霧的情況，結果有民眾回家看影片之後，才發現自己在事發當時錄到嫌犯張文犯案後，還假裝是路人逃離現場。
張文北車犯案後「裝成路人逃跑」！他回家看影片嚇傻
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「當時在搭捷運看到大煙霧，只是隨手錄下，回家看到新聞之後拿出影片來看，結果鞋襪、眼鏡、帽子、褲子、外套，不是吧，拜託跟我說不是，真的會嚇哭，近在咫尺」。
只見畫面中，北捷台北車站內煙霧瀰漫，許多民眾都正在遠離該區域，此時轉角跑出一名男子掩面往該網友方向跑，整體外觀穿著，都跟許多監視器公布畫面嫌犯張文的穿著高度重合。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「太可怕.....他還裝成路人一樣逃跑」、「他是裝成路人被台灣人保護著，然後去傷害其他台灣人」、「你是錄他臉最清楚的」、「背脊發涼，難怪警方抓不到人，穿外套就可以改變別人對他的印象，後來換上裝備又改變一次」、「實在太可怕了，假裝路人逃離現場，還變裝難怪抓不到人」。
張文犯案北車到中山「變裝5次」！警方分析：計畫性犯案
台北市刑警大隊長盧俊宏、台北市警局局長李西河今（20）日針對案件說明，盧俊宏表示，嫌犯從下午開始犯案，前後一共總共變裝5次，且經過數位鑑識偵查，得知嫌犯是計劃型犯案，但未發現共犯。
警方指出，張文不僅頻繁變換機車、步行、YouBike等交通工具，瀏覽他網路上足跡，也有明確的犯案路徑，而之所以選擇在北捷中山站附近的旅館投宿，也是因為方便就近場勘、執行計畫，犯案動機持續釐清當中。
