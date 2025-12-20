我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫安佐（左）為爸爸孫鵬（右）慶祝60歲生日。（圖／狄鶯FB）

藝人孫鵬在昨（19）日迎來60歲生日，狄鶯在今日於FB上傳為他慶生的影片，兒子孫安佐也在內，只見父子倆之間的氣氛不再針鋒相對，而是親密擁抱，孫安佐還主動捧住爸爸的臉獻吻，並用英文感性告白，讓狄鶯看到也非常感動，寫下：「我兩個最愛的男人，父慈子孝、一生無悔」。孫鵬昨日迎來60歲生日，狄鶯在FB上傳一家三口一起為他慶生的影片。影片中，原本坐在一起的孫鵬與孫安佐站起來擁抱，孫鵬還指著自己的臉要孫安佐親，孫安佐也捧著爸爸的臉獻吻，接著父子倆感性用英文告白，孫鵬先說：「「I love you, son. I love you so much.」，孫安佐也回：「I know」。而在一旁拍影片的狄鶯，也露出開心的笑聲，在貼文中寫下：「非常開心的夜晚，我兩個最愛的男人。父慈子孝、一生無悔、守著守著。老公，生日快樂」。而許多網友看到後也紛紛感動表示「天下父母心，愛小孩的心都是一樣的，祝福你們一家幸福快樂」、「太可愛的互動，生日快樂」等。事實上，孫鵬與狄鶯因為兒子孫安佐一起經歷過許多風雨，像是在美國非法持槍、在泰國吸食大麻出現精神錯亂，擅闖當地民宅、參加拳賽與拳王韓森發生衝突等，多次因爭議登上版面，但夫妻倆都與兒子站在同一陣線，幫助他一起度過難關。然而，孫鵬與狄鶯也常為孫安佐爭吵，孫安佐甚至還曾公開表達對爸爸的不滿。今年8月底，有一名自稱孫安佐女友的「J小姐」爆料孫家的私事，包含孫安佐劈腿、與偽娘約會、狄鶯與孫鵬的感情問題等，導致他們又一次面臨家庭危機，還傳出狄鶯跟孫鵬激烈爭吵，甚至想離婚，好在一家三口再度化解危機，在昨日一起為孫鵬慶生，展現緊密的家庭關係。