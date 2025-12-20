台北市昨（19）晚發生隨機殺人事件，在台北車站M7出口和中山站都發生傷亡，一名女醫師路過中山站，對傷者進行止血救助，爭取了送醫黃金時間。不過也有人好奇，在突發事件當下，要找到零感染紗布進行填塞根本不可能，究竟感染跟止血哪個重要？日劇《醫龍》其中就有句台詞是「人都快死了還管感染嗎」，YouTube頻道「安妮怎麼了? -線上急救教育平台」也提到，雖然可能有感染風險，不過那不是第一時間要考慮的事。
填塞止血怕感染？北捷攻擊駭人
有網友在Threads上發文，當天最有效的不是止血帶，而是一名醫師直接對傷者做了填塞止血的處理，所謂的填塞止血是在面對大且深的傷口時，把能吸血的布料塞入傷口，再進行加壓。不過有不少人好奇，隨手找的布料塞進傷口，可能會造成感染，在當下究竟要先考慮感染問題，是止血重要？
YouTube頻道「安妮怎麼了? -線上急救教育平台」曾經分享過填塞止血的手法，留言處就回應網友問題，「（感染）不是第一時間需要考慮的事情。」20年前的日劇《醫龍》也有片段是對傷者進行加壓止血。
當時飾演麻醉科醫師的阿部貞夫將石頭放進傷者正在出血的位置，很多人也說那個石頭沒消毒，可能會感染，網紅醫師蒼藍鴿也在解析影片中說的確有可能感染，但是人命關天，還是止血重要。
資料來源：Threads
