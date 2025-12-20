三星都推出了三摺手機Galaxy Z TriFold，蘋果卻連摺疊機都還沒現身，但應該有機會明年看到蘋果首款iPhone 摺疊機開賣，近期外媒、分析師的消息越來越具體，似乎暗指iPhone摺疊機不再指示紙上談兵。《NOWNEWS》整理最新爆料懶人包，一次掌握上市時間、規格亮點與入手門檻。
iPhone摺疊機預計何時會推出？
目前市場主流預測指向 2026 年下半年。 根據供應鏈消息，量產窗口多排在 2026 下半年至第四季，有望在同年秋季發表會亮相。不過，果粉也別高興得太早，因為摺疊機最難搞定的就是「鉸鏈」與「摺痕」，若蘋果對良率或平整度不滿意，上市時間很可能直接延後到2027年。此外，就算如期發表，初期出貨量預計偏少，可能會面臨限量或供貨慢的狀況。
iPhone摺疊機是掀蓋還是左右開？
目前爆料幾乎都指向 「書本式」左右摺疊。 雖然早期曾傳出類似三星 Z Flip 的上下「翻蓋式」設計，但近期主流消息認為蘋果會選擇類似 Z Fold 的「書本式」設計。闔上時約5.5吋外螢幕，可單手操作，當作一般手機使用。完全展開後約 7.8吋內螢幕，視覺體驗接近iPad mini。
iPhone摺疊機材質、解鎖
為了讓機身輕薄且耐用，傳聞蘋果將下重本在材質上，機身材質：採用「鈦合金」框架，甚至在鉸鏈處導入液態金屬與不鏽鋼，以達到極致的耐磨與結構精度。解鎖方式可能會捨棄 Face ID，受限於摺疊機內部空間吃緊，首代機型傳將改回側邊電源鍵整合 Touch ID 指紋解鎖。
iPhone摺疊機相機、電池
傳聞摺疊機的相機，為了迎合薄機身，傳聞將採用雙鏡頭，主鏡頭＋超廣角，而非 Pro系列的三鏡頭。電池為了推動兩塊螢幕，將採用更高密度的電芯技術來維持續航力。
iPhone摺疊機售價恐破新高
由於可摺疊面板、複雜鉸鏈結構與初期良率成本極高，市場預估售價落在1800 美元至2500美元之間。換算台幣大約是5.7萬至7.9萬元。
資料來源：郭明錤、tom‘s guide、appleinsider、macrumors
