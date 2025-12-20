三星都推出了三摺手機Galaxy Z TriFold，蘋果卻連摺疊機都還沒現身，但應該有機會明年看到蘋果首款iPhone 摺疊機開賣，近期外媒、分析師的消息越來越具體，似乎暗指iPhone摺疊機不再指示紙上談兵。《NOWNEWS》整理最新爆料懶人包，一次掌握上市時間、規格亮點與入手門檻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三摺手機三星Galaxy Z TriFold。（圖／記者周淑萍攝）
▲三摺手機三星Galaxy Z TriFold即便售價逼近9萬，但預購一開就完售，顯示商務客群很願意投資在自己的隨身裝置上。（圖／記者周淑萍攝）
iPhone摺疊機預計何時會推出？

目前市場主流預測指向 2026 年下半年。 根據供應鏈消息，量產窗口多排在 2026 下半年至第四季，有望在同年秋季發表會亮相。不過，果粉也別高興得太早，因為摺疊機最難搞定的就是「鉸鏈」與「摺痕」，若蘋果對良率或平整度不滿意，上市時間很可能直接延後到2027年。此外，就算如期發表，初期出貨量預計偏少，可能會面臨限量或供貨慢的狀況。

iPhone摺疊機是掀蓋還是左右開？

目前爆料幾乎都指向 「書本式」左右摺疊。 雖然早期曾傳出類似三星 Z Flip 的上下「翻蓋式」設計，但近期主流消息認為蘋果會選擇類似 Z Fold 的「書本式」設計。闔上時約5.5吋外螢幕，可單手操作，當作一般手機使用。完全展開後約 7.8吋內螢幕，視覺體驗接近iPad mini。

iPhone摺疊機材質、解鎖

為了讓機身輕薄且耐用，傳聞蘋果將下重本在材質上，機身材質：採用「鈦合金」框架，甚至在鉸鏈處導入液態金屬與不鏽鋼，以達到極致的耐磨與結構精度。解鎖方式可能會捨棄 Face ID，受限於摺疊機內部空間吃緊，首代機型傳將改回側邊電源鍵整合 Touch ID 指紋解鎖。

iPhone摺疊機相機、電池

傳聞摺疊機的相機，為了迎合薄機身，傳聞將採用雙鏡頭，主鏡頭＋超廣角，而非 Pro系列的三鏡頭。電池為了推動兩塊螢幕，將採用更高密度的電芯技術來維持續航力。

iPhone摺疊機售價恐破新高

由於可摺疊面板、複雜鉸鏈結構與初期良率成本極高，市場預估售價落在1800 美元至2500美元之間。換算台幣大約是5.7萬至7.9萬元。

資料來源：郭明錤tom‘s guideappleinsidermacrumors

▲三星Galaxy Z Fold7。（圖／記者朱永強攝）
▲目前傳聞iPhone摺疊機會採用和三星Galaxy Z Fold7相似的書本式開法。（圖／記者朱永強攝）

相關新聞

iPhone鬧鐘竟自動靜音！一票果粉受害　元兇抓到了：1功能快關掉

LINE接連出包！安卓傳不了圖、iPhone通話沒聲音　官方解法一次看

蘋果 iPhone 15 先別更新iOS 26.2！一升級續航力恐慘衰92分鐘

買iPhone別賭人品！官網、通訊行、蝦皮怎選？內行曝「第4選項」