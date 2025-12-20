YouTuber孫生今年2月起性騷爭議纏身，先遭原東家「反骨男孩」切割解約，再到媽媽偷竊生事，本月初更與交往多年的女友多芬情斷，個人生活節節受挫，今（20）日他出席第23屆《FOF拳願明星格鬥賽》記者會，整個人狀態低迷、情緒不穩，對於曾合意性交的女子現身指控，孫生頻頻強調：「我絕對不會強迫任何一個人！」並分享收入陷困境，與多芬分手後不打算找下一個對象，感情抱持順其自然的心態。
孫生遭控性騷痛哭！低潮現況曝光
孫生稍早現身第23屆《FOF拳願明星格鬥賽》記者會，被公開指責侵犯未成年女性，他完全無法接受，氣憤表示：「影片妳開開心心，清清楚楚，事後才在Threads上說妳不合意？妳不喜歡，影片超清楚！」坦言以前自己愛玩沒錯，但絕對不會強迫任何一個人，「那個女孩當時的確是15、16歲，但檢察官認為是公訴罪，一報警，警察就辦了，他們也有跟我要錢，那是多年前的事了。」
孫生受訪時情緒起伏大，講到激動處忍不住落淚，「我超尊重表演的，我對表演超級認真，女孩都跟我說，做做愛而已沒問題，結果都不是！」強調自己正在處理2條官司，「我也不會偷拍，都是經過同意才拍，所以才會有的官司不起訴。」另外，孫生收入也一直呈現低落狀態，「我就是沒有錢，所以才來賺拳願的出場費，因為已經簽約了，我還是會按照合約出席拳賽！」語氣相當憤慨。
與此同時，孫生被關心道與多芬分手，2人目前互動如何？他坦言仍跟對方維持聯繫，訊息關心是一定有的，「以前的確是我愛玩，我認錯，但只要每次吵架她就會拿出來講，反正就是這樣。」至於有無另尋下一個對象的念頭？孫生一臉無奈說：「新對象就順其自然囉！但我被寫到這麼黑，還怎麼找對象，我在信義區拍片打拳擊，被說我在打架？」話說一半，被經紀人匆匆帶走結束訪問。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
