▲林姓警員追入誠品南西店，並在保全指引下迅速上樓追捕嫌犯，抵達四樓時，還有許多民眾，並告知林姓員警「有人流血」。（圖／翻攝畫面）

19日北市發生重大的隨機攻擊事件，兇嫌張文先是縱火後，接著在台北車站及捷運中山站外投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，最終於誠品南西店墜樓身亡，事件共造成4人死亡、11人受傷。警方追捕過程中，員警圍捕畫面陸續曝光，密錄器也還原當下的驚悚瞬間。案發時中山分局交通分隊林姓警員正於路口執行交通疏導勤務，發現誠品南西店前出現異狀後，立即進入館內查看，並拔槍戒備，在保全人員引導下迅速上樓追查嫌犯。密錄器畫面顯示，當下有不少的民眾驚慌往反方向逃離，現場相當混亂，保全人員一邊安撫人群，一邊高喊「警察來了」，並透過無線電通報「警察已在往四樓路上」。而林員抵達四樓後，亦聽見民眾大聲求助「在這裡這裡」、「有人流血了」，氣氛相當緊繃。警方說明，張文在誠品南西店傷人後，於下午6時39分自行前往樓頂，林姓警員及後續支援警力於下午6時42分抵達，為防止遭伏擊，警方以優勢警力相互掩護、逐步搜索，並在樓頂發現張文遺留的眼鏡、護膝、戰術背心及兩把尖刀，最終於下午6時50分確認張文已墜樓身亡。