▲JENNIE拍完照後，不知道該往哪走，露出尷尬表情問「哪裡」。（圖／멜론 Melon YouTube）

JENNIE、前男友KAI同步走MMA紅毯 畫面超尷尬

▲EXO是MMA紅毯壓軸，右二為KAI。（圖／멜론 Melon YouTube）

▲JENNIE跟KAI曾是2019年的元旦情侶。（圖／翻攝디스패치@dispatch.co.kr）

南韓一年一度的Melon Music Award 2025（MMA）今（20）日下午4點登場，星光大道直接上演大型修羅場！BLACKPINK成員JENNIE火辣現身紅毯，白色馬甲搭配黑色蓬蓬裙，氣場全開卻走得小心翼翼，沒想到她還沒來得及退場，甚至用唇語問工作人員「哪裡？（往哪走）」EXO就立刻接力登場，由於其中成員KAI是他前男友，這前後腳的安排讓現場空氣瞬間凝結。今天MMA星光大道，JENNIE與EXO同為壓軸嘉賓，而EXO成員KAI正是她的前男友。JENNIE拍完定點照後因服裝較為笨重，行進速度偏慢，正卡在動線上時，EXO已經現身紅毯，主持人也索性直接跳過對JENNIE的訪問，轉而訪問EXO，全程零互動，畫面尷尬到連鏡頭都不敢多停留，反而好看得很現實。JENNIE與KAI曾在2019年1月1日被《Dispatch》公開約會照，隨即認愛成為話題十足的「元旦情侶」，但戀情僅維持不到一個月，1月25日便宣布分手，短暫戀情讓人詫異。EXO這次是睽違8年再度踏上MMA舞台，意義非凡，即便今天正好是金宇彬與申敏兒的婚禮，金宇彬的摯友D.O.仍以EXO行程為優先缺席婚禮，過去他也曾坦言「兩邊都重要，但EXO為優先。」紅毯訪問尾聲，KAI還即興和Kany跳起近期爆紅的「Kany學韓文Challenge」，替今年MMA星光大道畫下完美句點。