▲ 警察局除增派警力加強場地安檢，增配現場員警執勤裝備，也規劃分區每兩時巡邏 以提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，同時啟動主辦單位聯防機制，強化人流控場，全面防範突發治安事件。（圖／南市府提供）

▲ 活動現場第一排的粉絲，各擁其主，紛紛表示，「全力支持偶像」，因為早早就來排隊，與身旁的粉絲都有互動交談，不會特別擔心安全疑慮，但還是會留意現場有無可疑人士，適時提高警戒！（圖／南市府提供）

台北市昨（19）日驚傳民眾隨機無差別攻擊事件，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間登場，因為是發生攻擊事件後的第首場縣市政府官方主辦大型演唱會，市長黃偉哲一早就前往活動現場向在場大批粉絲信心喊話，保證現場早已啟動並將持續加強維安工作，確保場外場內秩序與安全。活動現場第一排的粉絲，各擁其主，紛紛表示，「全力支持偶像」，因為早早就來排隊，與身旁的粉絲都有互動交談，不會特別擔心安全疑慮，但還是會留意現場有無可疑人士，適時提高警戒！「我來自高雄，我新北、我台南永康…」一群昨晚才在線上認識的鄭恩地粉絲，手拿恩地Panda應援燈，只為了來看恩地演出，不畏毛毛雨，更沒聯想他縣市發生的攻擊事件，一心等待晚上「台南好young」耶誕演唱會的開鑼！與恩地粉絲一樣死忠的，還有來自高雄的蕭同學，為了挺韓團UNIS，由媽媽陪同開車載著弟弟妹妹與自己，出動一家四員應援，位子站好佔滿，預備近距離欣賞自己的偶像，蕭同學說，從UNIS選秀時期就很喜歡UNIS，這次台南跨年能邀請到她們，很了不起。「我們是因為告五人，我們是支持動力火車」不少粉絲昨晚就抵達現場。「你呢？ 我是支持李多慧」從桃園來的陳先生說，早上10點多才到現場，很早以前就很喜歡李多慧，一路跟追李多慧跑，尤其今晚是李多慧首次執掌跨年主持棒，當然不會錯過。眾粉絲們也不約而同地謝謝黃偉哲市長，推出這麼棒陣容的耶誕跨年演唱會。黃偉哲也巡視場內秩序時指示警局，全面加強活動場內外，人潮聚集處的安全維護與預防措施，以確保活動順利進行並保障大家的人身與財產安全。警察局表示，除增派警力加強場地安檢，增配現場員警執勤裝備，也規劃分區 每兩時巡邏 以提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，同時啟動主辦單位聯防機制，強化人流控場，並動員民力團隊進行複式布署，全面防範突發治安事件。