台北車站、中山捷運站昨（19）日晚間發生張文隨機攻擊事件，釀成4死11傷，消息震驚全台。這也讓不少民眾開始重新思考公共運輸中的安全與自保方式，對此有網友表示，台灣高鐵列車的座椅坐墊其實可拆卸，必要時能暫時當作防護工具，不少旅客實測後證實輕巧好取，直呼遇到危險時非常實用。原來高鐵採用日本新幹線設計，坐墊本就為方便清潔而可拆，卻也意外成為緊急時刻的「保命知識」。高鐵公司也證實，列車座椅的坐墊在必要情況下，確實可拆卸作為臨時防護使用，遇到危險也要記得迅速通報列車長、隨車服務人員。
高鐵上遇危險怎麼防身？椅墊可拆卸用來阻擋攻擊
一名網友在Threads分享，日本JR為因應隨機攻擊事件，新幹線列車的座椅坐墊設計為可拆卸，可在緊急狀況下作為簡易防護工具，而台灣高鐵的座椅結構其實也具備相同特性，若遇突發危險，旅客可視情況將坐墊取下，暫時用來阻擋攻擊。
事實上，台灣高鐵列車引進自日本新幹線N700S系電聯車，座椅坐墊只要從前方往上抬即可拆卸，下方多以魔鬼氈固定。原始設計目的在於方便更換髒污坐墊，卻也因此在非常時刻具備防身用途。
高鐵公司對此表示，列車座椅的坐墊在必要情況下，確實可拆卸作為臨時防護使用，而列車長、隨車服務人員及相關勤務人員，在執勤前皆已接受相關訓練，以便在突發狀況下協助旅客、維護車廂安全。
高鐵也說明，目前各車站及列車皆有保全人力進駐，共同負責乘車秩序與安全維護，並在尖峰時段全面提升車安保全配置，各班次列車護車率已達100％，整體平均護車率約為80％；此外，各主要車站皆有鐵路警察駐守，並視狀況機動支援護車勤務。
高鐵進一步指出，每節車廂前後皆設有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，若車廂內發生異常情形，旅客只需按下按鈕，即可直接與列車長取得聯繫，迅速尋求協助。
高鐵椅墊可以當暫時防具！一票乘客實測驚：輕巧又實用
貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人留言分享實測經驗，「實測可拆，而且很輕、厚度也夠」、「剛好坐在高鐵上滑到這篇，馬上試拉一下，很輕鬆就拿得起來」、「之前不小心拿起來還想說怎麼沒鎖緊，原來有這層用意」、「昨天看到的防身影片，高鐵椅子可搭配腳踢的動作防禦，記得椅墊不要貼胸」。
同時原PO也提醒大家，高鐵椅墊為緊急時刻的防護措施，非必要請勿隨意拆卸造成高鐵人員及下一名乘客的困擾。
此外，台灣高鐵官網也指出，列車上本就設有多項安全設施，包括旅客緊急對講機、列車滅火器、緊急手動開門把手、緊急逃生窗與破窗槌，以及火災與煙霧偵測系統，提供旅客在緊急情況下使用。
資料來源：台灣高鐵官網、Threads
