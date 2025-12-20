我是廣告 請繼續往下閱讀

針對昨（19）日北市捷運發生之突發公共安全事件，臺北市政府衛生局已於同日晚間10時即刻啟動多項心理支持與關懷措施，整合專線服務、醫療社工、跨縣市心理專業團體及公共關懷行動，協助受影響民眾及家屬穩定情緒、安心復原。衛生局表示，突發事件不僅造成現場衝擊，也可能引發後續心理壓力反應，市府已啟動「心理諮詢安心方案」，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。衛生局已於12月19日事件發生當晚即刻啟動24小時安心專線（02-3393-7885），由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持、心理安撫與後續資源轉介，供有心理困擾或需要傾訴支持之市民使用。為擴大心理支持訊息觸及率，衛生局已結合台北市臨床心理師公會、新北市臨床心理師公會、台北市諮商心理師公會與新北市諮商心理師公會，共同製作「安心陪伴」心理健康文宣。相關文宣已於同步透過北市、新北市政府官網、社群平台及多元宣導管道露出，協助民眾辨識常見心理反應、學習自我安定方式及取得求助資訊。事件發生後，衛生局已同步聯繫傷者送醫之醫療院所，由院內社工團隊與衛生局共同討論並啟動家屬支持與協助方案。同時，已提供心理衛生資源，協助家屬了解後續心理支持管道與可使用之服務。為回應市民情緒與公共關懷需求，衛生局今（20）日已主動聯繫臺北捷運公司，於事發地點協調設置鮮花等弔祭與悼念物品，提供市民一個表達哀悼、情緒安放的公共空間。後續也將與誠品南西店，討論員工支持與弔唁儀式事宜，確保第一線人員及相關工作者獲得適切心理照顧。針對安心專線進線後評估有進一步心理諮商需求之民眾，衛生局將「從寬認定」安排免費心理諮商服務，由專業心理師提供短期支持性諮商或轉介後續資源，協助民眾度過事件後心理調適期。有關誠品社安事件，衛生局已與勞動局建立跨局處聯繫窗口，協助誠品及相關事業單位啟動勞工關懷與心理諮商機制；勞動局亦將配合掌握勞工的需求，主動提供必要的心理支持與後續關懷，陪伴相關勞工與市民度過艱難時刻。臺北市政府衛生局提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應屬常見心理壓力反應，若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線或心理諮詢服務。市府將持續守護市民身心健康，陪伴大家走過事件後的復原歷程。