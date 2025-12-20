2025台北馬拉松將於12月21日冬至登場，跑者將自上午 06:30 自台北市民廣場起跑，不過明天清晨天空不作美，中央氣象署預報指出，受到東北季風增強影響，明天清晨將是多雲時陰的天氣偶有小雨的天氣，雨戰機率高，建議攜帶雨具並穿著易乾衣物，清晨氣溫下探攝氏17度，要到上午才會回到攝氏20度至21度。
中央氣象署預報指出，明（21）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，新竹、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
「天氣風險」公司資深顧問吳聖宇提醒，明（21）日天氣陰天有小雨或飄雨，清晨氣溫18-19度，上午氣溫20-21度，東北到偏北風，陣風3-5級，相對濕度85-90%，雨戰機會高，提醒跑友們賽前、賽後的準備要確實。
🟡2025台北馬拉松主要資訊：
日期：2025年12月21日
時間：06:30開跑
地點：起點於市民廣場，終點於臺北田徑場。
🟡2025台北馬拉松交通資訊：
📍搭公車：
可搭乘 202、266、266(區間)、270(區間車)、28、311、537、647、912、915、棕6、棕7、綠1。
📍搭捷運：
▪️ 板南線：至捷運市政府站及國父紀念館站
▪️ 淡水線：往象山方向至台北101/世貿站下車。
▪️ 12月21日(日)當天，台北捷運首班車上午05:00發車，每20分鐘一班(小碧潭及新北投站無提早發車)，06:00之後恢復正常班距。
▪️ 12月21日(日)當天，新北捷運環狀線亦於05:00發車(每20分鐘一班)，6點後恢復正常班距。
資料來源：台北馬拉松、台北旅遊網、中央氣象署
