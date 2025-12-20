張文昨（19）日於北車、中山鬧區隨機砍人，造成4起死亡，案件引發全台關注，今稍早藝人派翠克與日籍女星阿部瑪利亞出席洗髮品牌一日店長活動，女方不便受訪，男方被問及事件看法？派翠克表示自己時常搭乘捷運，呼籲「耳機族」音量降低、不要開降噪、不要邊走邊滑，講到激動處更鬆口支持死刑，「犯什麼樣的錯就應該受到什麼樣的懲罰。」
張文北捷砍人案延燒！派翠克認了支持死刑
談起張文於台北市區連續砍人攻擊事件，派翠克面露難色，語氣沉重地感嘆，危險真的處處在身邊，自己平時也會搭乘捷運行動，有了小小觀察，「我發現很多人愛把音樂開很大聲，尤其現在還有降噪功能，平常走路聲音不要開那麼大聲、不要開降噪，也不要邊走邊滑手機，保持警覺。」
該起案件重大，引發死刑存廢議題討論，派翠克言語憤慨萬分，被問及自身立場？他思索了一番說，「我覺得是（贊成）吧，他們犯錯，為什麼要活著的人，或是身邊很愛他的家人去承擔痛苦？我覺得很不公平。犯什麼樣的錯就應該受到什麼樣的懲罰。」呼籲各界謹慎看待社會公安問題。
北捷、中山隨機砍人！Lulu落淚祈禱 楊雅喆：請好好看一下小橘書
北車中山隨機攻擊！嘻小瓜激動怒喊唯一死刑 深夜遭出征刪文道歉
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
