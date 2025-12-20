我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL台灣職籃大聯盟本季第一的桃園台啤永豐雲豹，今（20）日在客場以103：125不敵新北國王，這是雲豹本季首次吞下連敗，這場比賽球隊防守做得不好，讓杰倫（Jalen Harris）轟下27分。賽後羅德爾坦言國王洋將杰倫給予自家球隊防守很大壓力，在這方面要做得更好。同時也透露自己女兒目前在台灣，希望下一場比賽大家可以拿出好表現擊敗對手。今天這場比賽，國王和雲豹兩隊進攻狀態都很好，三分球命中率皆超過了45%，國王投進18記外線，而雲豹則是命中了15球。不過在兩分球方面，國王的52.6%優於雲豹的42.6%，最終勝負也在此分出。國王外籍後衛杰倫攻下27分7籃板6助攻，成為這一場表現最亮眼的球員。雲豹主帥羅德爾教練賽後稱讚並祝賀國王取勝，「他們今天是更好的球隊，他們轉移球做得更好、並持續找到空檔出手，我們整場都盡力趕上比分，但我們應該要在防守做得更好，也需要更加努力，國王隊有很多非常棒的球員——像是：杰倫，相信之後許多球隊都需要更專注防守他。」而國王主帥洪志善則表示，「他（杰倫）就是有那個能力在，通常洋將有能力，就要多一些溝通，要讓他相信我們的本土球員，他在CBA打球，洋將就是需要數據，但我們有和他溝通，希望他信任本土，而他來球隊後也適應得蠻快的。」羅德爾也表示，球隊需要打出更好防守，如此才能在進攻端做得更好，「我們的防守問題也能從比分上面能看出來，當我們在防守比較好時，我們在跑動上做得更好。杰倫真的很難防，他也在比賽中做了很多很棒的決定，他能找到空檔球員，他是很棒的Playmaker。」這是雲豹本季首次連敗，「這對我們來說也很艱難，我們會持續努力，在這個聯盟當中，每支球隊都很強，本來就很艱難。」接下來就是聖誕周了，首次在台灣過聖誕節的羅德爾透露，自己的女兒目前在拜訪台灣，「希望可以拿出最好表現，贏下這場比賽。」