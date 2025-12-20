我是廣告 請繼續往下閱讀

台北發生隨機砍人案件，相關畫面在網路瘋傳後，引發不少民眾質疑，「看到這種情況怎麼不快跑？」對此，台北教育大學副教授郭葉珍在臉書發文，以自身親身經歷說明，人在高度危險與突發狀況下「不是不逃，大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息，理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地。」郭葉珍回憶，大學時期曾在西餐廳駐唱，某次週年慶活動現場突然傳出巨大聲響，一開始她以為只是氣球破裂，緊接著卻出現尖叫聲。就在那一瞬間，她愣住了，本能地站起身，卻發現同事已趴倒在地。她形容，當下的大腦，彷彿不知道該如何處理眼前的資訊，身體就維持在呆立狀態。直到同事對她招手，她才回過神來，轉身往辦公室奔跑。事後還被同事責備，因為當時對方是有特定目標的攻擊者，並未打算繼續行兇，她反而差點成為「移動的活靶」。關鍵不在於聰不聰明，而是有沒有學過、練過。郭葉珍解釋，那些第一時間就趴下來的同事，因為長時間在林森北路工作，早已有對突發危險的防範意識，身體比理性更快做出反應。人之所以會在危急時刻不知道要跑，是因為大腦在極短時間內，同時接收到太多衝突訊息，理性系統還來不及接手，身體就先暫停在原地。她當時之所以站起來，是因為大腦仍試圖把「氣球聲（其實是槍聲）」、「尖叫聲」與「同事趴下」拼湊成一個合理的故事，在故事尚未完成前，身體無法行動。郭葉珍點出，對某些人來說，「不合理的聲音等於危險」早已成為直覺反射，身體早就知道答案，無需再經過思考。面對這類威脅生命的突發事件，最重要的不是責怪受害者「為何不跑」，而是透過更多討論與演練，讓更多人在下一次聽見不合理的聲音時，少僵住一秒，多保護自己一秒。