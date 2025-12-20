我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、捷運中山站昨（19）日晚間傳出隨機持刀攻擊案，為表達對罹難者的追思與悼念，臺鐵公司宣布，臺北車站大廳聖誕樹將自即（20）日起熄燈三天，以暫歇的燈光，為逝去的生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。臺鐵公司對於昨日事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨。本公司也將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。台北捷運公司也在今日表示，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，即日起至22日關燈3天，以示哀悼。此外，誠品同樣宣布，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家」。