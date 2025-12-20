我是廣告 請繼續往下閱讀

北車、捷運中山站昨日發生隨機砍人事件，衛福部今（20）日公布傷患最新情況，總計15人送醫。其中4人死亡、11人受傷。而在台北馬偕收治的1名個案已經出院；仍有2人在加護病房。台北車站昨（19）晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。傷患緊急分送至各醫院，包括一位送至台大醫院急救的民眾晚間不幸不治；而嫌犯墜樓後，也宣告死亡。其餘傷患分別送往馬偕、新光醫院等救治。根據衛福部統計截至12月20日下午3時20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。另外，馬偕醫院收治2名傷患，其中一位急救後不幸過世，另外一位嗆傷傷患則於今日出院。台大醫院收治2人，其中一名50多歲傷患於19日晚間7時許宣告不治。台大醫院院長余忠仁說明，另一位個案為昨晚7時許送達，左頸部撕裂傷主要是刀傷；經過手術室的一個清創與縫合，幸好沒有傷及重要的頸部的血管及神經。余忠仁說，經過初步縫合並未傷及內部器官，目前在加護病房狀況穩定，神智稍微疲憊，應該沒事。