▲新北國王今（18）日正式發布聲明，證實陣中主力洋將桑尼已完成傷後評估與後續治療規劃，經與球團充分溝通後，將返回家鄉約旦接受手術與復健治療，等同本季確定因傷離隊。（圖／新北國王提供）

新北國王日前正式發布聲明，證實陣中主力洋將桑尼已完成傷後評估，並在與球團充分溝通後，將返回家鄉約旦接受左膝前十字韌帶（ACL）手術與後續復健治療，幾乎確定本季因傷無法出賽。不過，是否會在手術後回歸隨隊，也成為球迷關注焦點。國王球團在聲明中表示，完全尊重桑尼的決定，並將全力協助其醫療與復健相關事宜，「球團與桑尼站在同一陣線，感謝他為球隊的付出，也祝福他能專心養傷、早日康復，未來再次回到球場。」從球團釋出的畫面中可見，教練洪志善與簡祐哲、林金榜、王柏智等隊友也特地前往機場送行，展現球隊對桑尼的高度敬重。桑尼的重大傷勢發生在6日東亞超級籃球聯賽（EASL）對戰蒙古烏蘭巴托野馬之役，開賽僅55秒，他在一次快攻上籃時左膝出現不自然彎曲，當場痛苦倒地，最終由擔架抬離球場。賽後檢查結果確認為ACL撕裂，需動刀並進入長期復健階段。受傷後，桑尼也在個人社群吐露心聲，直言這次打擊不僅是身體上的，更是心理層面的重創，「最難熬的不是疼痛，而是看著努力的一切在一瞬間消失。」不過他同時向球迷喊話，承諾會以更強姿態「浴火重生」，再度回到賽場。今年國王代理教練洪志善表示，桑尼的能力確實難以取代，離隊對球隊來說確實損失比較大，「只能用現有的人選做出一些團隊的配合，他今年表現很穩定。不過我們在杰倫的加入後，也彌補了開季小洋將不穩的分數。但現在杰倫加入之後，相信可以補上一些。」而後國王後衛李愷諺也主動受訪補充：「桑尼過了兩個月就會回來了，所以之後會跟大家一起。」對此，國王球團回應相對保留，僅表示桑尼在完成手術後，「有可能」會回來隨隊。換言之，短期內桑尼雖確定無法上場，但並不排除在康復過程中回歸團隊，持續以精神領袖角色陪伴球隊。桑尼本季場均貢獻 24.6 分、10.6 籃板、2.6 助攻，是國王攻防兩端的關鍵支柱，如今提前報銷，對戰力無疑是一大打擊。