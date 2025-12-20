迎接明（21）日冬至節氣，全聯福利中心今明（20日、21日）推出週末限定買一送一，購入湯圓時別忘記順便搶便宜，買一送一商品包括「安宜 營養配方」奶粉、「士力架 花生巧克力隨手包」、「洽洽 瓜子」、「好來 超氯清新防護牙膏」。還有生鮮蘇果優惠，包括韓國大白菜特價79元、美國華盛頓富士蘋果26元。此外，愛買量販迎接冬至，APP會員於12月20日及21日單筆消費滿888元，可用超級銅板價29元加購義美湯圓全系列。
🟡全聯冬至買一送一
全聯官方LINE好友今明兩天（20日、21日）4款商品買一送一優惠驚喜登場，包括「安宜 營養配方」奶粉、「士力架 花生巧克力隨手包」、「洽洽 瓜子」、「好來 超氯清新防護牙膏」入手都買一送一。
購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（20日、21日）還有週末買菜日優惠，韓國大白菜特價79元、美國華盛頓富士蘋果每粒26元、柳葉魚一盒只要69元。
🟡愛買量販9折回饋！冬至湯圓只要29元
愛買量販則是推出歲末感恩回饋優惠，12月20日及21日連續兩天，愛買APP會員單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋，最高可折抵300元。
同時，為迎接冬至，推出湯圓相關優惠，APP會員於12月20日及21日單筆消費滿888元，可用超級銅板價29元加購義美湯圓全系列。此外，同步引進多款特色新品，包含健司的草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓單盒63元，以及健司X辻利聯名的抹茶芝麻或花生燒麻糬單盒僅67元。
資料來源：全聯福利中心、愛買
