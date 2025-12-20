小S（徐熙娣）與派翠克今年10月以《小姐不熙娣》榮奪第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，前者因痛失姊姊大S（徐熙媛）停工，如今復出傳言頻頻，今（20）日派翠克擔任洗髮品牌一日店長主持人，稍早受訪鬆口小S約莫在跨年後回到《小姐不熙娣》，但還是不敢把話說死，「一切都還是要以S姐自己決定為主。」《NOWNEWS今日新聞》記者詢問節目所屬東森綜合台，收到製作人B2回應：「目前沒有確認的回歸時間，但我們一樣樂觀其成，期望年後有機會。」
小S回歸《不熙娣》！派翠克證實時間點
小S從今年2月起停工，其節目《小姐不熙娣》找來吳姍儒、薔薔代班搭檔派翠克，今稍早派翠克受訪表示，私下擔心給小S壓力，平常聊天內容都是日常話題，並不特別追問其回歸時間，「如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸。」鬆口對方應是跨年後復出，不過不敢把話說死，「一切還是以S姐自己決定為主。」
而聊到新加入的主持搭檔薔薔，派翠克笑說有她之後錄影時間變很長，原本是早上10點到晚上10點，「現在都會錄到凌晨12點！但蠻感謝她當我們的嘴替，講了很多我們不敢講的，講的話好笑到我笑到肚子痛！」至於先前薔薔遭部分網友嫌棄太吵，派翠克也幽默緩頰：「她本來就很吵，每個人有不同風格嘛，還是會hold住她。」
