▲北車隨機砍人案發生時，旁邊的星巴克店員即刻拉下鐵捲門，安置顧客避難並送茶安撫，機警應變能力，事後網友到店家的Google地標，刷出一排五星好評。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機砍人事件，兇嫌張文先在北車M8出口丟擲煙霧彈製造混亂，隨後手持長刀攻擊路人，現場煙霧瀰漫、氣味刺鼻，民眾驚慌逃竄。事發當下，位於現場旁的店員機警應變，第一時間拉下鐵捲門，讓顧客留在店內避難，成功阻隔危險，避免傷亡進一步擴大。有目擊網友在Threads分享，當時兇嫌就在店外投擲煙霧彈，星巴克店員立即啟動應變措施，在捷運站一片混亂中迅速關門，讓顧客安全躲避，展現高度警覺性，獲得大量網友盛讚「反應超快」、「SOP做得非常好」。不僅如此，事後店員也主動安撫顧客情緒，為在場每位顧客送上一杯熱茶，協助穩定情緒。，相關暖心舉動在網路上發酵，該星巴克的Google地標也被網友五星洗版，引發討論。