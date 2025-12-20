捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機砍人事件，兇嫌張文先在北車M8出口丟擲煙霧彈製造混亂，隨後手持長刀攻擊路人，現場煙霧瀰漫、氣味刺鼻，民眾驚慌逃竄。事發當下，位於現場旁的 星巴克店員機警應變，第一時間拉下鐵捲門，讓顧客留在店內避難，成功阻隔危險，避免傷亡進一步擴大。
有目擊網友在Threads分享，當時兇嫌就在店外投擲煙霧彈，星巴克店員立即啟動應變措施，在捷運站一片混亂中迅速關門，讓顧客安全躲避，展現高度警覺性，獲得大量網友盛讚「反應超快」、「SOP做得非常好」。
不僅如此，事後店員也主動安撫顧客情緒，為在場每位顧客送上一杯熱茶，協助穩定情緒。事件過後，該門市的顧客評論更是一面倒給出五顆星好評，稱讚店員臨危不亂、隨機應變能力滿分，「如果兇手堵在門口，傷亡恐怕不只如此」。
不少網友也呼籲業者務必好好犒賞員工，直言「還不加爆員工薪水，救了一堆人」、「店員的機警反應救了很多人」、「這已經是超越五星的表現」，相關暖心舉動在網路上發酵，該星巴克的Google地標也被網友五星洗版，引發討論。
