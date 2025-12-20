我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南陽國小80校慶，台灣運彩公會理事長何昱奇送大禮羽球7200顆，期待學校培育出更多李洋與戴資穎。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.20)

▲南陽國小發展羽球運動有成，只是訓練消耗量大，台灣運彩公會何昱奇在江啟臣牽線下，慨贈羽球20箱，校長樂得直說是及時雨。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.20)

▲台灣運彩公會理事長何昱奇希望小球員再接再厲，戰勝困境，成為下一個李洋及戴資穎。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.20)

台中市豐原南陽國小發展羽球運動十年，實力堅強，征戰大小賽事屢獲佳績。為支持學校發展羽球運動，立法院副院長江啟臣「牽線」，台灣運彩公會理事長何昱奇慨贈 20 箱羽球，台中羽球委員會獲悉加碼再贈5箱，總共9000顆，今天在南陽國小80週年校慶上致贈，有如送給學校重量級生日禮物，校長尤長亮直說是「及時雨」，在羽球價格飆漲之際，師生能放心打球了。江啟臣副院長是南陽國小校友之子，今日應邀出席80週年校慶大會，江啟臣表示，支持孩子從小參與運動，是打造健康世代與培育未來運動人才重要途徑。因此，特別媒合台灣運彩公會，結合公益力量希望為孩子打造良好運動環境。江啟臣說，南陽國小是地方教育基石，更是孩子成長起點。他強調，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他溫情勉勵：「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台。」台灣運彩公會理事長何昱奇，近來已接連贈送羽球給多所國小，今日再度送出「及時雨」給南陽國小，受到全校師生歡呼。他指出，南陽國小羽球隊草創初期，儘管資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來精神，令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。何昱奇說，他與副院長初次見面時，副院長推荐捐贈的第一所學校就是南陽國小。為此，他曾深入去了解南陽國小，發現南陽國小沒有體育班，但是副院長卻最先相信小球員能創造不可能，果然小朋友在大小戰役屢獲佳績。他希望小球員再接再厲，戰勝困境，成為下一個李洋及戴資穎。南陽國小羽球隊成立10 年，儘管未設立體育班，學生僅利用課餘練習，在全國賽場依舊大放異彩；如在「114 年全國國小盃羽球錦標賽」中，球隊一舉奪得六年級女生團體與雙打雙料亞軍、男生雙打季軍、五年級女生單打季軍，以及男生團體第五名等佳績，傲視全台中。校長尤長亮表示，近年來羽球價格飆漲8成，訓練時消耗量大，對學校及家長造成很大負擔。立法院副院長江啟臣關心基層教育與體育發展，積極牽線媒合，促成這椿美事，在校慶大好日子裡，一舉獲得25箱9000顆羽球「大禮」，對球隊而言是及時雨外，也能提升學生參與體育機會，很感謝台灣運彩用實際行動力挺基層體育。