台北捷運台北車站、中山站昨（19）晚間發生可怕的隨機傷人事件，27歲嫌犯張文在約3小時先後縱火、投擲煙霧彈持長刀攻擊路人，共造成4死11傷，警方認定該起為預謀犯案，張文也在警力的圍捕之下從誠品南西店6樓墜樓，送醫後不治身亡。張文無差別攻擊引發大眾恐懼，如果感到有點緊張，不如先學會iPhone如何快速啟動SOS，和設定醫療卡，當意外來時能快速自保。
遇到緊急狀況需要打電話求救時，要點亮手機、臉部解鎖、再播打電話，可能已經花了不少時間，在分秒必爭的緊急狀況下，iPhone 有更簡單快速的求救方式，記住只要按「電源鍵5下」就會立即出現「SOS」，還能進階設定，按五下後直接發出警示聲，且倒數結束後便會立即撥打緊急聯絡電話，同時把並用戶位置資訊傳送給緊急聯絡人。
可自行開啟「按五下按鈕來通話」
要觸發iPhone「SOS緊急服務」，原始設定為長按電源＋音量鍵，會進入關機、醫療卡和緊急服務電話，但如果想要更安全，可以進一步的開啟「按五下按鈕來通話」，開啟之後，當連續按五下電源鍵後，iPhone 會開始倒數計時並發出提示聲，藉此讓周圍的人注意，提供相關的幫助。
警報倒數結束後，iPhone 會自動撥打緊急服務電話，另外，還有「無提示聲撥打」功能，開啟後，在撥打緊急服務電話時，任何提示聲和閃光燈都會關閉，讓用戶可以低調地進行求救。而在緊急通話結束後，iPhone 會發送訊息通知緊急聯絡人，在進入 SOS 模式時間內，只要位置有所變更，緊急聯絡人就會持續收到更新資訊。此外，iPhone內建的健康App有醫療卡，不需要解鎖手機也能查看，可以藉此和當初設定的緊急聯絡人聯繫。
🟡如何啟動醫療卡、SOS
📍方法1：同時按住側邊按鍵+任一音量鍵，螢幕會出現滑動關機、醫療卡、SOS緊急服務電話。
📍方法2：側邊按鍵5下立即進到「SOS 緊急服務」
▪︎設定路徑：「設定」 >「SOS 緊急服務」，然後開啟「按五下通話」
🟡iPhone醫療卡在哪裡？該如何設定
醫療卡可幫助第一線應變人員在第一時間不需要密碼，就能查看醫療、聯絡人相關資訊。
📍設定路徑：開啟「健康」App >右上角點一下你的個人資料相片>「醫療卡」，輸入相關資料，包含年紀、血型、身高、體重、緊急聯絡人，即可完成。
▪︎如果要讓「醫療卡」在 iPhone 鎖定螢幕上顯示，請開啟「顯示於鎖定畫面」。
資料來源：Apple
