台北車站、捷運中山站昨（19）日晚間傳出隨機持刀攻擊案，對於武器來源，警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今（20）日也發布聲明指出，未購買煙霧彈或大型刀具。昨日晚間，北捷台北車站M7出口與誠品南西百貨周邊發生嚴重攻擊事件。27歲嫌犯張文疑似先後在多處丟擲煙霧彈並縱火，隨後持長刀對路人發動攻擊，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方在案發現場勘查時，於台北捷運連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈（含2顆未擊發）、15瓶汽油瓶、戰術背心及刀械等物品。至於張文在中正區的租屋處，警方查獲4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶，旅館房間內則發現23瓶汽油瓶，但未找到手機。對於武器來源，警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今日也發布聲明指出，經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。蝦皮表示，經查相關商品均屬依法可販售之品項，已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。