▲明日迎風面水氣增多，新竹以北、東半部有局部零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

▲下週三東北季風增強後北台灣率先降溫，聖誕節（25日）中南部高溫也下降，最低溫時間在26日清晨。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

明天準備變天了！氣象署預報指出，未來一週受到兩波東北季風影響，明（21）日第一波東北季風增強影響下，北台灣高溫下降，轉為濕涼的天氣型態，下週三另一波強度較強、影響更久的東北季風增強，平日夜、聖誕節降雨以北部、東半部、恆春半島為主，最冷的時間點在聖誕節（25日）深夜到26日清晨，局部低溫剩下14度。氣象署預報員賴欣國預報指出，明（21日）受到東北季風增強影響，北台灣高溫下降，中南部、花東影響不大。明日迎風面水氣增多，新竹以北、東半部有局部零星短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢發生機會，新竹以南多雲到晴。下週一（22日）持續受東北季風影響，不過水氣減少，降雨落在偏東半側，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫雨機會，桃園以南多雲到晴。要特別留意的是明後兩天中南部日夜溫差大，低溫約攝氏15度至18度，白天太陽出現後回升至26度至28度，日夜溫差達到10度。下週二（23日）東北季風空擋，北部氣溫回升，高溫回到攝氏26度至28度，且水氣偏少，降雨以東半部為主，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週三（24日）新一波東北季風增強，會比這一波影響更久、強度更強，預計影響持續到下週日（27日）。下週三、下週四（24日、25日）東北季風影響，水氣偏多，降雨以北部、東半部、恆春半島為主，有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量多。下週五、下週六水氣減少，恢復迎風面降雨為主，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。溫度方面，下週三東北季風增強後北台灣率先降溫，聖誕節（25日）中南部高溫也下降，最低溫時間在聖誕節晚間到26日清晨。下週四到下週五清晨，北台灣剩下攝氏16度，竹苗地區低溫探14度至15度。下週五至下週六是中部較低溫的時間，中部以北約攝氏14度至15度，南部低溫16度至17度，不過要達到大陸冷氣團等級需要台北市溫度達到14度以下，這波東北季風強度北市最低溫約16度，強度未達冷氣團。