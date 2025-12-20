我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運發生震驚全國的隨機殺人事件，造成 4死11傷，再度引發社會對公共安全與精神健康關注。台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，這並非一場毫無徵兆的「突然發瘋」，而是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。許景琦院長說，從目前已知的行為脉絡來看，27歲通緝犯張文與家人失去聯繫長達兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，再加上在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等強度的行為序列，這些都顯示出一個人已長時間脫離可支持、可修復的社會關係網絡，活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。許景琦指出，每當這類事件發生，輿論往往急於追問、甚至自行定調「他是不是精神有問題？」但這樣簡化理解，掩蓋了真正該被檢視的制度漏洞。北捷隨機殺人案無論動機或成因，都不宜被過度簡化成為單一個人或單一診斷問題，應該正視「社會真正失守的，究竟是哪一道防線？」許景琦分析，在精神醫學中，更該關注的是「風險軌跡」，而非單一診斷名稱。無差別攻擊陌生人，往往不是出於清楚的仇恨對象，而是源自對整個世界的瓦解感與失控感。當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。這不是為暴力開脫，而是為了讓社會理解：悲劇的形成，往往比最後那一刻更早開始。他表示，這類高風險個案往往不會主動求醫，一般狀況下，他們深信自己沒有罹患精神疾病。真正令人不安的，並不是「某個人出了問題」，而是這樣一個高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。許醫師直言，現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入；精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略了最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助他人。而警政、消防、社福與醫療系統中，也因各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制，於是，一個逐漸走向崩潰的人，就這樣消失在制度的縫隙裡，直到悲劇發生。因此，防範下一起事件的關鍵，並不是製造恐慌、擴大監控，或將精神疾病簡化為暴力的代名詞，而是要建立真正能運作的公共心理健康防線，提早辨識高風險孤立者、主動外展關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡。當社區、社福、醫療與公共安全系統能彼此銜接，能及早發現底層的邊緣人，當精神醫療不只是等待病人走進診間，而是有能力走向那些已被社會邊緣化的人，以及第一線公共運輸人員，具備基本的心理危機辨識與通報能力，許多悲劇，並非完全無法避免。