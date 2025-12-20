我是廣告 請繼續往下閱讀

台北昨發生隨機傷人事件，造成4死多傷，引發民眾恐慌！北市藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給周邊民眾，提高警戒與防災意識；北市消防則回應，市長蔣萬安已要求相關單位，研議細胞簡訊是否適用。民進黨議員洪健益表示，市民在公共場所與大眾運輸系統中，理應享有即時的安全保障，這是政府責任，將於下周一在議會提案連署，要求市府針對重大治安事件，建立細胞簡訊通報機制，案件發生時第一時間向周邊民眾發送警示，並要求蔣萬安提出專案報告。他指出，目前警方加強捷運與公共場所維安部署，後續市府仍應檢討人潮密集場所的安全防護是否到位、危機通報流程是否即時，若涉及社會安全網，相關局處應能橫向通報、主動介入輔導。國民黨議員楊植斗認為，昨夜慘案如同黑天鵝般難以預測，但災害發生的第一時間，尤其凶嫌尚未抓獲時，應用細胞簡訊通知周邊民眾小心可疑人士，並迅速遠離現場，這種技術並不難，卻能有效提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。民眾黨議員陳宥丞指出，社會安全網的彌補應著重事發當下民眾知道訊息的權利及自我應變能力，相較國外，台灣民眾第一時間取得正確資訊的機制明顯不足，因此他贊同透過細胞簡訊讓民眾即時掌握資訊，心理衛教諮商與事前防範更是重中之重，嫌犯張文已先發生多起縱火，才進行無差別殺人，一系列行為卻被視為單一個案，未能透過系統性方式搜查或警示，顯示政府在警示與判斷系統仍可精進。北市消防局回應，細胞簡訊最初源自災害防救層面，蔣萬安已於1219事件緊急維安應變小組會議中，要求警察局、消防局研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。