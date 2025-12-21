我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃沐妍（如圖）婚宴將在明年1月中旬舉辦，砸下近200萬親力親為。（圖／記者吳翊緁攝影）

黃沐妍砸200萬辦婚宴！挺孕肚絕美婚紗照曝光

▲黃沐妍絕美婚紗照曝光，整體歐式風格猶如童話故事般浪漫。（圖／黃沐妍提供）

黃沐妍、老公宛如「老伴」！安全感成定情關鍵

▲黃沐妍與老公相處已經宛如「老伴」，彼此給予很大的尊重與包容。（圖／黃沐妍提供）

藝人黃沐妍今年11月與交往1年多男友結婚，並宣布懷孕，喜上加喜，人生邁入新階段，日前她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，獨家曝光挺著4個月半孕肚的婚紗照，也透露婚宴將在明年1月中旬舉辦，地點在新莊典華，夫妻倆砸下近200萬親力親為，黃沐妍分享道，老公穩重、體貼又給足滿滿「安全感」，無疑成為了自己的人生戰友，最終點頭嫁給對方。黃沐妍與老公將在明年1月中旬舉行婚禮，屆時僅開放親戚及部分摯友與會，由於家中長輩關係，一切低調進行，對於人生大事，黃沐妍自我想法一樣也沒馬虎，從邀請函、禮餅、場地到風格謹慎挑選，果斷決定，席開30幾桌、零零總總花近200萬元，還把心目中的偶像歌手請來獻賀，伴郎伴娘找來跑者素人好友，賓主盡歡是黃沐妍使命目標。受訪前1週，黃沐妍剛拍完婚紗照，她與記者分享熱騰騰的成品照，畫面中，黃沐妍一襲短版禮服，頭紗在頂，微微凸起的孕肚不刻意藏起，她穿著帆布鞋與老公穿梭在街頭，2人牽著手相視而笑，氛圍充斥著幸福洋溢，另一組系列婚紗，黃沐妍換上全黑鑲亮禮服，蕾絲小帽襯托美艷，一旁的老公化身貴族王子，整體歐式風格猶如童話故事般浪漫。黃沐妍透露，婚宴籌備期間短短2個多月，大多事務由自己決策，老公樂於擔任助攻角色，夫妻倆一同尋找管道、場勘等，她笑稱對方負責開車是最大貢獻，還一心追求要當最帥氣的新郎，「他竟然為了結婚去紋眉，也特別要求西裝要怎麼樣怎麼樣，因為他是一個很講究生活品味的人，跟我比起來，他是比較細心的人。」直呼老公竟有了反差萌。被問及結婚2個月至今有何轉變？黃沐妍思索一番說，與老公已經宛如「老伴」，彼此給予很大的尊重與包容，「柴米油鹽醬醋茶，他是一個偏穩定又無聊的人，他讓我做很多我想做的事情，給我很大的安全感。」黃沐妍還說，當看到老公將自己的家人、好友、愛貓視如己出，相處有愛融洽，那一刻內心便認定了對方是可以攜手相伴一生的人。有趣的是，黃沐妍老公也會偶時感性、浪漫，十分有趣，回憶起第一次產檢時情景，2人聽到孩子的心跳聲，黃沐妍反應過來後眼眶泛淚，沒想到一轉頭，驚見身旁老公早淚流不止，叫她笑了出來。另外，黃沐妍分享被老公求婚的地點竟在合歡山上，周遭有40多名不太熟的山友，「他突然跪下、拿出戒指，我嚇哭！太可怕！」場面既唐突又溫馨。