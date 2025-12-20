享譽國際、被譽為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，今（20）日下午首度來到屏東潮州國際滑輪溜冰場登場，與屏東縣3所學校樂儀隊攜手演出，為南台灣注入滿滿青春熱血與音樂能量，現場座無虛席、掌聲不斷。
本次演出為「2025 屏東交響．橘色狂潮」重頭戲，吸引大批民眾提前進場卡位。演出開始前，屏東縣長周春米特別到場致贈感謝錦旗，並與日方團隊合影留念，象徵台日文化交流情誼，也為這場跨國青春盛會揭開序幕。
活動由南榮國中84位八年級生組成的行進管樂團率先登場，以氣勢磅礴的《南榮慶典組曲》打頭陣，整齊劃一的隊形與穩健演奏，展現國中生不容小覷的舞台實力，瞬間點燃全場氣氛。
緊接著，屏東女中儀隊以剛柔並濟的槍法與高踏步演出驚豔全場，隊形變化流暢、節奏感十足，展現「紅色薔薇」細膩又充滿力量的視覺美學，讓觀眾目不轉睛。
美和科技大學熊鷹儀隊則由60名大學儲備軍官組成，以嚴謹紀律、俐落槍法及充滿動感的舞步登場，氣勢磅礴的演出展現大學儀隊獨有的軍儀魅力，也讓現場觀眾深刻感受到青年世代的自信與韌性。
壓軸登場的京都橘高校吹奏樂部，以高難度行進演奏搭配熱力十足的舞步，完美詮釋「橘色惡魔」的魅力，將全場氣氛推向最高潮，為屏東留下難忘的青春樂章。
