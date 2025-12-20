我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與屏東縣3所學校樂儀隊攜手演出，為南台灣注入滿滿青春熱血與音樂能量。（圖／記者莊全成攝，2025.12.20）

▲京都橘高校攜手屏東在地樂儀隊，掀起青春音浪。（圖／記者莊全成攝，2025.12.20）

▲以樂會友「橘色惡魔」屏東交流演出，深化台日文化情誼。（圖／記者莊全成攝，2025.12.20）

▲日本京都橘高校吹奏樂部與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校進行行進管樂交流演出。（圖／記者莊全成攝，2025.12.20）

▲縣長周春米與日方團隊合影留念，象徵台日文化交流情誼。（圖／記者莊全成攝，2025.12.20）

享譽國際、被譽為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，今（20）日下午首度來到屏東潮州國際滑輪溜冰場登場，與屏東縣3所學校樂儀隊攜手演出，為南台灣注入滿滿青春熱血與音樂能量，現場座無虛席、掌聲不斷。本次演出為「2025 屏東交響．橘色狂潮」重頭戲，吸引大批民眾提前進場卡位。演出開始前，屏東縣長周春米特別到場致贈感謝錦旗，並與日方團隊合影留念，象徵台日文化交流情誼，也為這場跨國青春盛會揭開序幕。活動由南榮國中84位八年級生組成的行進管樂團率先登場，以氣勢磅礴的《南榮慶典組曲》打頭陣，整齊劃一的隊形與穩健演奏，展現國中生不容小覷的舞台實力，瞬間點燃全場氣氛。緊接著，屏東女中儀隊以剛柔並濟的槍法與高踏步演出驚豔全場，隊形變化流暢、節奏感十足，展現「紅色薔薇」細膩又充滿力量的視覺美學，讓觀眾目不轉睛。美和科技大學熊鷹儀隊則由60名大學儲備軍官組成，以嚴謹紀律、俐落槍法及充滿動感的舞步登場，氣勢磅礴的演出展現大學儀隊獨有的軍儀魅力，也讓現場觀眾深刻感受到青年世代的自信與韌性。壓軸登場的京都橘高校吹奏樂部，以高難度行進演奏搭配熱力十足的舞步，完美詮釋「橘色惡魔」的魅力，將全場氣氛推向最高潮，為屏東留下難忘的青春樂章。