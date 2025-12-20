我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ZICO突然連線ikura，沒想到她下一秒現身台上。（圖／멜론 Melon YouTube）

MMA請到YOASOBI的ikura

合體ZICO超狂

音樂盛典MMA（Melon Music Award 2025）頒獎典禮如火如荼進行中，今（20）日晚最震撼的表演來了！ZICO直接把YOASOBI的幾田莉拉（ikura）請到現場表演新歌《DUET》，讓一票觀眾看傻狂刷留言：「YOASOBI？？？」紛紛嚇壞不已。MMA頒獎典禮上，出席的藝人除了領獎也會帶來精彩表演，輪到創作才子ZICO時，他突然打電話給YOASOBI的ikura，ikura也用流利韓文跟觀眾問好，他隨後喊一句「妳準備好了嗎？」沒想到ikura直接現身台上，讓台下跟收看直播的觀眾超震驚。ZICO日前合作YOASOBI的ikura推出新歌《DUET》，作品一上架就橫掃社群、網友爭相模仿，MV公開只花1天就破190萬瀏覽，受歡迎程度可見一斑。今晚參加MMA的嘉賓包含GD、JENNIE、EXO、aespa、RIIZE、ILLIT、IVE等等，都是樂壇的實力派歌手，觀眾也很期待其他人會帶來什麼精彩表演。