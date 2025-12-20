我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、捷運中山站昨（19）日晚間發生隨機持刀攻擊案，震驚全國，台中市市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，巡邏車站大廳與月台層，清查廁所等死角，中捷每半小時播放「提高警覺」廣播，並隨時監控車廂與車站動態影像。台中警察局表示，已全面加強捷運系統與火車站的巡邏防範，捷運警察與各分局提高巡邏密度，增加見警率並強化盤查，監看CCTV即時影像，並準備預留警力防範突發事故。交通局指出，已派遣保全人員駐點於台中車站公車月台，並加強場地巡檢，維護公車月台秩序，若台中車站公車月台有任何狀況，保全人力可立即通報相關單位協處。中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。中捷公司表示，行控中心透過全線監視系統，持續監控車廂與車站內即時影像，若發現異常人流或舉動，會立即應變；全線車站與列車每30分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並在車站、車廂內的旅客資訊顯示器推播安全資訊。截至今天上午無安全事故發生，中捷仍維持昨晚的安全應變措施。