▲2026台南好young搖滾耶誕演唱會今晚照樣舉行，但現場卻難掩沉重氣氛。（圖／記者張一笙攝）

台北市昨（19）日發生4死11傷的隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先後在台北車站以及捷運中山站周邊投擲煙霧彈和汽油彈，最後選擇在誠品南西店跳樓輕生，震撼全台。受到北部重大治安事件影響，「2026台南好young搖滾耶誕演唱會」維安規格全面升級，全場也在開演前默哀30秒，為死者致意。回顧昨晚恐怖攻擊，張文先是在北車M8出口投擲汽油彈，最終進入誠品南西店頂樓後墜樓身亡，整起事件共釀成包含凶嫌在內4人死亡、11人受傷的悲劇，震撼全社會，原定於今晚登場的「2026台南好young搖滾耶誕演唱會」維安規格也全面升級。台南市長黃偉哲今晚親赴永華市政中心西側廣場視察會場，指示市府團隊全面加強場內外安全控管，確保活動順利進行。更在開場前向現場大批歌迷喊話，強調市府已啟動最高規格維安機制，請民眾安心參與，並於演唱會開場前帶領全場默哀30秒，悼念北部事件中的無辜死者。黃偉哲表示，市府已第一時間要求相關局處全面盤點人潮聚集場域，強化風險控管，並請警方提高戒備層級，防範任何突發狀況。他也在昨晚於臉書發文指出，已指示市府嚴加巡檢大眾運輸與公共空間，確保市民與外地遊客安全。台南市警察局說明，針對本次大型演唱會，已提前完成場地安檢，並增派警力進駐，強化執勤裝備配置。現場規劃分區巡邏，提升見警率，同時啟動遠端監視系統即時監控人流動線，避免過度擁擠或秩序失控。警方也動員義警、民防等民力團隊進行「複式部署」，以多層次方式防範突發治安事件。此外，市警局也同步加強交通與運輸場域的戒備作為，包括台南市轄內17處台鐵車站、高鐵台南站、台南航空站及4處國道客運轉運站，皆派員加強巡邏與安全警戒，提升整體防護能量。