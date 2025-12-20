我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林斗六夜市占地超過2000坪！遊客傻眼：逛到鐵腿

▲雲林斗六觀光夜市曾挑戰全台最大規模夜市，占地超過2000坪，是許多在地人及觀光客的最愛。（圖／翻攝自Google Maps）

斗六夜市4.4顆星評價超好！YTR泰國娘娘也讚爆

▲斗六夜市攤位種類涵蓋美食小吃、休閒娛樂與服飾百貨，選擇相當多元。（圖／翻攝自Google Maps）

斗六觀光夜市營業資訊

雲林斗六觀光夜市曾挑戰全台最大規模夜市，占地超過2000坪，是許多在地人及觀光客的最愛。一名在地網友分享，她陪朋友去逛斗六夜市時，朋友一踏進夜市就驚呼：「怎麼這麼大！」貼文曝光後，意外引發網友熱烈討論，不少人也認同表示：「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿。」就連擁有34.4萬訂閱的YouTuber「泰國娘娘」也大力推薦，大讚斗六夜市美食實力堅強。一名網友在Threads上發文，她表示和朋友去逛雲林斗六夜市時，對方非常吃驚地說：「斗六夜市怎麼這麼大！」身為在地人，原PO早已習慣斗六夜市的規模，因此一聽就相當疑惑地說：「我問號？才約3000坪餒。」貼文曝光後，迅速引發討論，不少曾造訪的網友留言附和，表示第一次逛斗六夜市真的被規模震撼，「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿」、「斗六夜市之前報導說是全台最大夜市」、「以前沒搬家更大」。不過，也有在地人持不同看法，認為逛久了反而無感，「是我逛久了麻痺了嗎？怎麼沒感覺他那麼大」、「為在地人，去一次就不去了，人多、擠，重複性又高，騎機車還沒位子停」。實際上，斗六觀光夜市是目前雲林縣內規模最大的夜市，占地超過2000坪，曾一度挑戰全台最大夜市的稱號。夜市採井字形動線規畫，攤位種類涵蓋美食小吃、休閒娛樂與服飾百貨，選擇相當多元。YouTuber「泰國娘娘」也曾拍片推薦，大讚斗六夜市美食實力堅強，點名甩餅、烤魚、臭豆腐及黑糖粉圓都是必吃名單。從Google評論來看，斗六觀光夜市累積超過1萬2000則評價，整體拿下4.４顆星。不少遊客分享，夜市腹地寬廣、人潮熱絡，重複性不算高，還設有內用與外帶區，除了美食，也能玩打鋼珠、夾娃娃機等遊戲。夜市周邊另有專人指揮交通，停車費約100元，但由於假日人潮眾多，熟門熟路的民眾也提醒，開車前往務必先做好心理準備。