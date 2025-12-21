我是廣告 請繼續往下閱讀

12月21日，女子網球史上最具代表性的傳奇之一——「冰公主」艾芙特（Chris Evert）迎來71歲生日。這位的網壇巨星，不僅是1970、80年代女子網球的門面人物，更以近乎完美的穩定性與心理素質，重新定義了頂尖球員的標準。艾芙特在職業生涯中共奪下18座大滿貫單打冠軍，其中包括7座法國網球公開賽、6座美國網球公開賽、3座溫布頓錦標賽與2座澳洲網球公開賽，是史上最成功的紅土球員之一。她的法網單打勝率高達94%，至今仍被視為難以撼動的紀錄。更驚人的是，艾芙特在長達17年的職業生涯中，每一年至少都闖進一項大滿貫四強，展現出超乎常人的穩定度。她的生涯單打勝率超過90%，累積1300多場勝利，是網球史上最穩定的球星。「冰公主」的稱號，來自她在場上幾乎不動聲色的比賽風格。不同於同時代以力量與激情著稱的對手，艾芙特以精準的底線擊球、極低的非受迫性失誤率，以及冷靜到近乎無情的比賽節奏，讓對手在不知不覺中被拖垮。這樣的打法，也深深影響了後來女子網球對於穩定性與戰術紀律的重視。她與另一位傳奇球星娜拉提洛娃（Martina Navratilova）之間的對抗，更被視為女子網球史上最經典的宿敵關係之一。兩人生涯共交手80次，幾乎橫跨整個女子網壇的黃金年代，也共同將女子網球的關注度推向前所未有的高度。退役之後，艾芙特並未遠離網球。她長年擔任電視球評與賽事評論員，以專業視角解析比賽，也積極投入女子網球的推廣與公益活動。近年她勇敢公開自己抗癌的歷程，更以親身經驗鼓勵外界正視健康議題，展現場下同樣堅韌的生命態度。71歲的今天，艾芙特不僅是一位擁有無數冠軍頭銜的名將，更是一個時代的象徵。她證明了，網球不只是力量與速度的競技，更是耐心、紀律與心理強度的藝術。在這個特別的日子裡，網壇向這位永遠冷靜、永遠精準的「冰公主」致敬——艾芙特，生日快樂。