台北車站與台北捷運中山站19日發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文先後出現在台北車站投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後轉往捷運中山站，持雙刃長刀朝人群揮砍，並一路闖入誠品南西店，最終於頂樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。事件發生後，誠品南西店今（20）日宣布停業一天，以配合後續處理與善後作業。儘管商場暫停營業，仍有不少民眾自發前往店外獻花、放置卡片，悼念不幸罹難的無辜民眾。《NOWnews今日新聞》記者實地觀察，也採訪前去獻花的民眾，陳姓男子表示「剛好搭車路過，看到新聞說有民眾自發來這邊紀念，所以就過來了。」至於記者詢問送的是什麼？陳姓男子也回應「不知道方不方便，我送了幾個字（勇士當為義鬥爭），但這個字比較是感謝之意，因為記得在新聞報導說到他有阻止犯人，然後去對抗，才讓他的汽油彈沒有辦法丟那麼快。」陳姓民眾也表示「雖然他失去了生命，可是他也救了很多人。」為回應市民情緒與公共關懷需求，衛生局今日已主動聯繫臺北捷運公司，於事發地點協調設置鮮花等弔祭與悼念物品，提供市民一個表達哀悼、情緒安放的公共空間。後續也將與誠品南西店，討論員工支持與弔唁儀式事宜，確保第一線人員及相關工作者獲得適切心理照顧。