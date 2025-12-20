我是廣告 請繼續往下閱讀

韓流天王G-DRAGON（GD）今年大動作回歸，今（20）日在MMA頒獎典禮上，一口氣抱走4項大獎中的「年度專輯」、「年度藝人」、「年度歌曲」3項，還在台上幽默開玩笑「現在不是重播！」、「2025年我先拿走了。」也表示很想念BIGBANG的成員們，引起陣陣歡呼聲。第17屆《2025 Melon Music Awards》（MMA2025）今天在首爾高尺天空巨蛋登場，典禮大賞頒獎由演員朴恩斌與歌手尹鍾信負責，GD憑藉睽違8年推出的個人專輯《Übermensch》，拿下「年度專輯」大獎，他一上台表示，剛結束舞台表演其實腦袋還很混亂，卻能拿到這個獎非常感謝，也直言每一年都很特別，但今年對他來說格外有意義，會成為長久記憶的一年。GD也分享，這張專輯嘗試了許多從未做過的事，因此製作時間拉得很長，專輯名稱取為《Übermensch》，笑說：「光是名字就覺得很有感覺。」雖然原意是「超越之人」，但對他來說更像是一種咒語，是抱著「想成為那樣的人」的心態完成的作品，並感謝所有一起參與的人。談到粉絲，他感性表示，未來也請大家繼續成為他的靈感與力量來源，謝謝VIP，也坦言很想念BIGBANG的成員們。隨後，GD再度拿下「年度藝人」大獎，他先是幽默說了一句：「現在不是重播！」接著表示這是今晚拿到的第二座大賞，因為是由尊敬的前輩頒發，顯得更加珍貴，除了感謝與開心之外，也承諾自己會做得更好。他也進一步分享，希望未來能持續成為配得上此刻的藝術家，並提到在剛出道、甚至很久以前，「藝術家」這個詞對他來說曾經很遙遠，但他想告訴在場所有人，每個人都是自己人生的藝術家，因為人生本來就是一場創作，每個人的故事不同，也沒有標準答案，只要像主角一樣活著就好，最後霸氣補一句：「2025年我先拿走了。」此外，他與太陽、大聲合作的《HOME SWEET HOME》獲得「年度歌曲」大獎，而「年度紀錄」大獎則由BLACKPINK成員JENNIE奪下。本屆MMA2025演出卡司包含GD、朴宰範、10CM、ZICO、EXO、WOODZ、JENNIE、aespa、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONE等人，陣容相當豪華。