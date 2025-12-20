我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹御嵿攻城獅今於新竹縣體育館迎戰福爾摩沙夢想家，在主力後衛高國豪歸隊的首場比賽中，他繳出了13分，率領攻城獅於關鍵下半場拉開比分，終場以90：85擊敗夢想家，成功終止近期四連敗，現場共吸引4,817位球迷進場力挺。比賽開局雙方互有攻防，上半場節奏緊湊，夢想家帶著個位數領先進入下半場。易籃後，攻城獅防守強度明顯提升，第三節迫使對手單節出現8次團隊失誤，成功扭轉場上氣勢。進入決勝節後，攻城獅在高國豪與曾柏喻帶領下持續強攻，一度將分差擴大至雙位數，最終在主場守住勝果。本場比賽最大亮點，無疑是高國豪的回歸。復出首戰，他即繳出13分、2籃板、2助攻、2抄截的全面數據，其中首節手感火燙，單節攻下7分，成為攻城獅穩定軍心的重要角色。末節關鍵時刻，高國豪多次成功切入與投籃，讓球隊在比分拉鋸階段始終保持侵略性。攻城獅總教練威森賽後表示，球隊此役在防守端的準備相當充分，「球員在策略執行上做得非常到位，第三節的防守是比賽關鍵。」他也特別點名高國豪的回歸，「前幾場我們在關鍵時刻欠缺穩定得分點，國豪回來後，讓第四節的進攻選擇更多，也更有信心。」高國豪則表示，能夠重返球場並在主場出賽，對自己意義重大，「很久沒看到獅紫軍了，真的很想念。這段時間我持續訓練、調整狀態，今天上場前其實非常興奮。」他也稱讚曾柏喻在場上的穩定表現，是球隊能夠逆轉戰局的關鍵因素之一。曾柏喻此役攻下17分、4籃板、8助攻、3抄截，下半場成功串聯團隊進攻，多次與洋將完成精彩配合。他賽後直言，高國豪歸隊為球隊士氣帶來明顯提升，「終止連敗後的攻城獅，會越來越有競爭力。」攻城獅將於明（21）日下午5點持續坐鎮主場，迎戰臺北台新戰神，期盼在止敗之後，延續反彈氣勢。