▲北車、中山隨機攻擊後人心惶惶，20日晚間捷運古亭站突停駛，目擊者稱兩名男子疑酒後起衝突，乘客跟著人群撤離。（圖／翻攝Threads chen_pei930）

19日台北市發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文先後出現在台北車站及捷運中山站 一帶，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持刀朝人群揮砍，最後闖入誠品南西店，於頂樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會，也讓民眾人心惶惶，憂心出現模仿犯。20日上午，捷運 三民高中站 一度出現男子高喊「我有槍」，引發警方介入處理；不料晚間約8時20分左右，又有民眾在社群平台Threads發文指出，捷運古亭站突然停駛，還目擊警方進入站內。有民眾表示，當下看到有人奔跑便跟著人群移動，氣氛相當緊繃。根據目擊者指出，事件起因疑為兩名年輕男子在車廂內疑似酒後叫囂，甚至發生肢體衝突，捷運隨後於古亭站清車，所有乘客下車，站內廣播也不斷呼籲民眾保持冷靜、不要驚慌。民眾指出，跟著人群移動了好幾節車廂，過程中雙手不斷顫抖，顯示連日事件已對乘客心理造成不小衝擊。不過，詳細的狀況還有待進一步釐清。