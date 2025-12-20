我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日傍晚於永華市政中心西側廣場登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民朋友到場同樂。(圖／南市府提供）

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日傍晚於永華市政中心西側廣場登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民朋友到場同樂。演唱會開場前，主持人帶領現場觀眾，為昨日發生於台北的隨機傷人事件進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，並提醒現場朋友在參與活動之餘，也務必留意自身安全。南市府亦同步加強現場安全維護作業，除進行必要的安全檢查外，並增派警力加強巡邏與秩序維持，確保活動進行順利，讓市民安心參與，在溫暖而凝聚的氣氛中，為台南耶誕跨年系列活動揭開熱鬧序幕。演唱會前也特別邀請台南在地年輕學子率先登台，由善化高中流行 MV 社、S.F.C 舞團X台南 Power Summer 國高中職聯合舞展，帶來兩段活力舞蹈演出，展現青春能量。台南市長黃偉哲一向鼓勵年輕世代勇於展現創意與熱情，並長期支持學生透過舞蹈、音樂等方式累積舞台經驗，他也多次邀請表現優異的學生團體登上台南耶誕跨年系列演唱會舞台，讓辛苦練習的成果被更多市民看見。演唱會正式開始，雙主持籃籃與李多慧在聖誕舞曲中現身，以一小段開場舞為節目揭開序幕，隨後由充滿神祕感的 SOLOMOON 紫月光，以一連串唱跳舞曲場炒熱氣氛；創作歌手 JUD 陳泳希，以獨具特色的嗓音與「New Wave 新浪潮」風格作品，緊緊抓住現場聽眾的目光與耳朵，獲得熱烈回響。來自日本的透明系女聲川西奈月，帶來〈問題集〉，更自彈自唱〈0.0004%のキセキ〉及其代表作〈理想的女孩〉，她清新脫俗的演繹，讓聽眾都獲得療癒，新一代的療癒系人氣女聲封號，果然非浪得虛名。身為歌神 ASKA 飛鳥涼之女的宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊，過去曾以翻唱席琳狄翁經典名曲〈To Love You More〉驚豔眾人，今日再度於舞台上完美詮釋這首作品，溫柔而富情感的歌聲，感動全場。今天演唱會周邊同步設置熱鬧的美食市集，讓民眾在欣賞精彩演唱會之餘，也能有吃有喝、輕鬆逛市集，享受耶誕夜的歡樂氛圍；同時現場亦結合「2025臺南購物節」抽獎活動，只要消費滿50元即可參加抽獎，就有機會把價值百萬元的 Toyota 全電動車開回家，購物節活動將持續至明（2026）年3月1日，邀請民眾把握機會，一邊聽演唱會、一邊享美食、再拚好運，讓耶誕假期更加豐富精彩。