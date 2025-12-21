我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集，主持人大隻、18開箱最近話題性滿滿、備受好評的特步林書豪6代，其中提到這雙鞋的配色三分心藏有暖心故事，其實來自於林書豪對社會公益無私奉獻的決心，也導入諸多特步最新科技。林書豪實際上在上季TPBL冠軍賽有穿上過一次，打完就宣告退休，也等於特步林書豪6代，成為林書豪職業生涯最後亮相鞋款，背後意義重大。兩人隨後也聊到關於國王今年表現，自CBA返台的林彥廷，獲得球權後表現大放異彩，大隻就指出，「他本來就應該回到政大那時候的感覺，球的跑動、整個穩定度，跟他切進去的狀態都很好。」18補充道，他國中就很強，高中念能仁、大學政大。大隻則說，那他在中國CBA等於是人生第一次遇到蠻大的挫折。兩人對於「後林書豪」時代也都表達期待。完整影音內容請參考最新一期的「鞋槓人生」。